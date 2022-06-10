Казахстанцы почти в два раза реже стали покупать жилье

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Майские показатели сделок купли-продажи жилья показали резкий спад. Какая сейчас ситуация на жилищном рынке и где реже всего казахстанцы покупали недвижимость, узнали журналисты NUR.KZ.

Аналитики Бюро национальной статистики обратили внимание на резкое падение в мае количества сделок-купли продажи жилья.

В данных за апрель можно было наблюдать аналогичную картину. Спад по сравнению с мартом тогда составил 22,5%. Всего за апрель было зарегистрировано 52 520 сделок купли-продажи жилья. Сейчас этот показатель упал почти в два раза.

За май казахстанцы совершили всего 30 500 таких сделок. В региональном разрезе меньше всего было куплено жилья в Северо-Казахстанской области – 630 сделок. Недалеко ушли и жители Павлодарской области, которые совершили всего 963 сделки купли-продажи.

Резкое падение количества сделок наблюдается даже в Карагандинской области, которая все последние месяцы показывала самые высокие показатели. Для сравнения, в мае карагандинцами было совершено 4 055 сделок, месяцем ранее, в апреле – 8 898, а в марте вовсе – 11 444 сделки.

Впрочем, март 2022 года вообще отличается высокими показателями. Напомним, это был последний месяц, когда казахстанцы могли снять часть своих пенсионных накоплений по старым порогам достаточности.

1 апреля пороги увеличились в два раза и рынок недвижимости начал показывать крутой спад. Однако странность заключается в том, что падение спроса никак не повлияло на дальнейший рост цен на жилье.

Как мы ранее рассказывали, несмотря на прогнозы, недвижимость в Казахстане не только не подешевела, но и продолжила дорожать.

Тем не менее некоторый спрос на жилье, помимо Карагандинской области, показал и Алматы – 4 395 сделок за май. В других же регионах Казахстана спад оказался более ощутимым.

Инфографика. Источник: Бюро национальной статистики

Какое жилье покупали казахстанцы

В продажах, как и прежде, преобладают квартиры, всего – 21 078 сделок. Количество купленных частных домов – всего 9 422. Аналогично апрельским показателям, казахстанцы чаще останавливаются на двухкомнатных квартирах – всего 7 952 сделки.

Реже всего граждане покупали квартиры, в которых шесть и более комнат. В большей части регионов такие покупки вообще не проводились в мае. А всего по Казахстану купили 22 многокомнатных квартиры.

Количество купленных однокомнатных квартир слегка уступает по показателям двухкомнатным – 7 312 сделки.

Количество сделок купли-продажи жилья за май 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 36,9%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области – на 64,6% меньше по сравнению с маем прошлого года.

В целом же, такое падение количества сделок по покупке жилья, особенно по сравнению с мартом 2022 года, может говорить о том, что многие казахстанцы смогли купить жилье только благодаря снятым пенсионным накоплениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1973563-kazahstantsy-pochti-v-dva-raza-rezhe-stali-pokupat-zhile/