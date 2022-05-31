Как выглядит съемная квартира за 5 млн тенге и другое дорогое жилье в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Стоимость аренды жилья в Алматы – одна из самых высоких в Казахстане. А когда дело касается достаточно дорогих съемных квартир, то здесь месячные цены могут составить несколько миллионов тенге. Как выглядят такие апартаменты, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя стоимость месячной аренды жилья в Казахстане в апреле составила 3 561 тенге за квадратный метр. В Алматы этот показатель может быть в половину больше среднего по стране.

При этом среди жителей и гостей страны пользуются определенным спросом достаточно масштабные съемные апартаменты, цены за которые достигают пяти миллионов тенге в месяц.

С объявлениями об их сдаче в аренду мы познакомились на сайте "Крыша" 30 мая 2022 года.

8-комнатная квартира за 5 миллионов тенге

Самая дорогая съемная квартира в Алматы стоит пять миллионов тенге в месяц. Ее площадь составляет 530 квадратных метров, а располагается она в таунхаусе (малоэтажном жилом доме на несколько квартир).

На этой площади арендаторам доступны восемь жилых комнат, из них пять спален, две кухни, пять санузлов, четыре гардеробные комнаты и различные помещения в цоколе. Помимо цокольного этажа в квартире еще три уровня.

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 530 м². Цена: 5 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 530 м². Цена: 5 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 530 м². Цена: 5 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 530 м². Цена: 5 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 530 м². Цена: 5 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 530 м². Цена: 5 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

К слову, эта же квартира в другом объявлении сдается за 4,5 миллиона тенге, поэтому желающие ее снять, наверняка, смогут поторговаться.

Среди объявлений были и другие квартиры за 5 миллионов тенге, но в них не было фотографий.

7-комнатная квартира за 4,3 миллиона тенге

Следующая квартира немного меньше (460 квадратных метра) и немного дешевле (4,3 миллиона тенге в месяц). Она также многоуровневая и располагается в таунхаусе.

На площади апартаментов есть гостиная, кухня, четыре спальни и четыре санузла, домашний кинотеатр и другие комнаты. Данная квартира, как и остальные, полностью меблирована и готова для въезда арендаторов.

7-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 460 м². Цена: 4,3 млн тенге в месяц. Фото: Крыша

7-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 460 м². Цена: 4,3 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

7-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 460 м². Цена: 4,3 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

7-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 460 м². Цена: 4,3 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

6-комнатная квартира за 4 миллиона тенге

Данный пентхаус (квартира, занимающая последние этажи многоквартирного дома) за четыре миллиона тенге сдается впервые и имеет площадь 400 квадратных метров.

В нем расположены три спальни с собственными санузлами и гардеробными комнатами, терраса с видом на горы, различные комнаты для отдыха и оздоровления, а также другие помещения.

6-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 400 м². Цена: 4 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

6-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 400 м². Цена: 4 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

6-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 400 м². Цена: 4 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

6-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 400 м². Цена: 4 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

6-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 400 м². Цена: 4 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

6-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 400 м². Цена: 4 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

4-комнатная квартира за 3,8 миллиона тенге

Следующие апартаменты стоят 3,8 миллиона тенге и имеют площадь 285 квадратных метров, четвертую часть которой занимает просторная гостиная. Квартира при этом располагается на 21 этаже жилого комплекса (ЖК) с панорамными окнами.

Для арендаторов доступны четыре комнаты, кухня-студия, вся бытовая техника, мебель и предметы интерьера.

4-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 285 м². Цена: 3,8 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

4-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 285 м². Цена: 3,8 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

4-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 285 м². Цена: 3,8 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира за 3,2 миллиона тенге

Из высотки мы снова возвращаемся в трехэтажный таунхаус, на первом этаже которого в аренду сдается квартира площадью 350 квадратных метров за 3,2 миллиона тенге.

Апартаменты сдаются впервые и имеют достаточно много жилых и подсобных комнат, необходимых для проживания большой семьи с детьми и персоналом.

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 350 м². Цена: 3,2 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 350 м². Цена: 3,2 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 350 м². Цена: 3,2 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 350 м². Цена: 3,2 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 350 м². Цена: 3,2 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

8-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 350 м². Цена: 3,2 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

4-комнатная квартира за 3 миллиона тенге

Данная квартира также расположена в таунхаусе, но на третьем этаже с выходом на крышу. Она имеет относительно небольшую площадь – 150 квадратных метров, а ее аренда составляет три миллиона тенге.

На представленной площади арендаторам доступно четыре жилые комнаты и большая терраса над апартаментами. Квартира при этом полностью меблирована и технически обставлена.

4-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 150 м². Цена: 3 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

4-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 150 м². Цена: 3 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

4-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 150 м². Цена: 3 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

5-комнатная квартира за 2,9 миллиона тенге

И еще одни самые дорогие съемные апартаменты расположены в высотном ЖК на 9 этаже. Их площадь составляет 230 квадратных метров.

Арендаторам при этом предлагают четыре полноценные спальни, просторную гостиную с панорамными окнами, из которых видно горы, а также лоджию с видом на городской пейзаж.

5-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 230 м². Цена: 2,9 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

5-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 230 м². Цена: 2,9 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

5-комнатная квартира сдается в аренду в Алматы. Площадь: 230 м². Цена: 2,9 млн тенге в месяц. Фото: krisha.kz

Отметим, что на вышеуказанном сайте опубликовано еще более двухсот объявлений о сдаче квартир, арендная стоимость которых составляет один миллион тенге и более. Поэтому жителям и гостям Алматы, у которых есть желание и возможности снять такие апартаменты, представлен достаточно большой выбор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971752-kak-vyglyadit-semnaya-kvartira-za-5-mln-tenge-i-drugoe-dorogoe-zhile-v-almaty/