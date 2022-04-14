"До 750 тенге за килограмм": резкое подорожание овощей объяснили в Минторговли

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане вновь выросли цены на продукты, в частности, на овощи: дорожают картофель, морковь, сильно выросла в цене капуста. С чем это связано, объяснили в министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявил замглавы комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков, на рост цен на овощи повлияло несколько факторов.

"Причиной роста цен (на капусту - прим.ред.) в настоящее время является фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов. К тому же сейчас свежая продукция пошла с Узбекистана, Пакистана, что является тоже основой для роста цен.

Удорожание кормов в результате засухи является причиной роста цен на говядину, мясо кур, молочную продукцию и яйца.

Повышение акцизов на ГСМ в 2021 году тоже явилось одной из причин роста цен на продовольствие. Был небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырье, удобрения, логистику, ветеринарные препараты - все это также влияет на рост цен на социально значимые продовольственные товары.

Определенную лепту внесли и январские события. В настоящее время рост цен на сахар обусловлен геополитической ситуацией и запретом экспорта сахара из России. Россия была основным поставщиком - 58% мы импортировали", - заявил Абилдабеков.

Между тем, как сообщает КТК, сейчас килограмм капусты в столичных магазинах стоит от 450 до 750 тенге. Астанчане теперь выбирают кочан поменьше, потому что неожиданно белокочанная стала самой дорогой покупкой в овощной лавке - одна капуста вытягивает почти на 2 тысячи тенге.

"Удорожание, конечно, нас, простой народ, бьет по карману. Сейчас рынок дорожает очень-очень. Конечно, нам хотелось бы, чтобы маленько подешевле было. Но за ценами никто не угонится. И контроль, я думаю, наши чиновники особо не ведут. Контроля нет как такового. За всеми не уследишь", - считает жительница Нур-Султана Екатерина Нурымбетова.

Продавцам тоже нелегко. Всем не объяснишь, почему подорожала именно капуста, ведь особых предпосылок не было. Бешеным спросом белокочанная среди овощей не пользовалась. В топе обычно картофель, лук и морковь. Но в марте все изменилось: со 150 тенге – и дальше, как повезет.

"Ставим 30 тенге сверху. Покупаем капусту по 420, продаем по 450. По всем овощам такая надбавка. Например, картофель берем по 200-230, продаем по 250-260. Лук только сегодня подешевел, по 100 тенге привезли. До этого времени по 200 мы его покупали", - пояснил владелец овощного магазина Жанболат Сатушев.

В прошлом году такая ситуация наблюдалась с картофелем и морковью. Тогда объяснялось, что отечественная продукция ушла на экспорт, а Казахстану пришлось закупать овощи за границей.

В этот раз во всем винят неурожай. Запасов хватило до нового года, а теперь и затраты на хранение и доставку выросли.

"Хранение денег стоит, транспортировка денег стоит. Бензин, солярка дорожают. Не 20%, а всего 20 тенге, извините, накручиваешь. Уже и смотришь – лишь бы по нулям прошел. Конечно, для дома берешь эту капусту. Борщ очень дорогой становится", - поделилась продавец оптового рынка Марина Ганеева.

В Минторговли заявляют: делают все, чтобы стабилизировать цены. Правда, они все равно скачут, и с начала года местами выросли до 19%.

"Никто не говорит, что цены расти не будут. Они будут расти. Они во всем мире сейчас растут, и нас тоже это затронет. Наша задача – сдержать рост цен. Если бы сейчас все госорганы не принимали меры, думаю, сахар сейчас около тысячи тенге стоил бы. Та же капуста была бы тысячу тенге", - пояснил Айдар Абилдабеков.

Как и в случае с морковью и картофелем, чиновники ждут новый урожай. Его уже собирают в Туркестанской области. Правда, первые 80 тонн отправляют не на казахстанский рынок, а на экспорт в Россию, сообщает телеканал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964938-do-750-tenge-za-kilogramm-rezkoe-podorozhanie-ovoschey-obyasnili-v-mintorgovli/