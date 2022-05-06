Цены на социально значимые продукты проверят в Алматы

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Продовольственные рынки и магазины "у дома" в Алматы проверят на предмет соблюдения допустимой 15-процетной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

В состав выездной комиссии войдут представители районных акиматов, управления предпринимательства и инвестиций, департаментов торговли, государственных доходов, санитарно-эпидемиологического контроля, Агентства по защите и развитию конкуренции, ЧС по согласованию с прокуратурой Алматы.

Рейдовыми мероприятиями охватят 26 универсальных рынков и 3600 магазинов у дома в Алматы.

"В ходе проверки предпринимателей уведомят об ответственности за превышение цен на социально значимые продовольственные товары и превышение предельно допустимых розничных цен. В случае выявления нарушений будут приниматься меры согласно статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК", - пояснили в акимате.

В ведомстве отметили, что за превышение торговой надбавки в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение, за повторное нарушение – штраф в размере от 10 до 300 МРП, то есть от 30 630 до 918 900 тенге.

За первичное превышение предельно установленной цены предусмотрен штраф в размере 100 МРП, или 306 300 тенге, за повторное – штраф в размере 200 МРП, то есть 612 600 тенге.

"В целях соблюдения действующего торгового законодательства предпринимателям будет предложен альтернативный вариант – прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей РК.

Данная мера практикуется в Алматы с начала года: на сегодня поставками охвачено более тысячи магазинов у дома, отгружено около 1,5 тысячи тонн продукции по 8 наименованиям СЗПТ", - заключили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968435-tseny-na-sotsialno-znachimye-produkty-proveryat-v-almaty/