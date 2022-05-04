Доходы самозанятых казахстанцев выросли после пандемии

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Экономика Казахстана, как и любая другая в мире, сильно пострадала от пандемии. Однако последний год показал некоторые улучшения. Зарплаты населения выросли, а безработица остается на прежнем уровне. Что еще изменилось в экономике страны после коронавирусных ограничений, узнали журналисты NUR.KZ.

COVID-19 застал всех врасплох. В большинстве стран мира начали вводить локдаун и их экономика начала стремительно падать.

Однако со смягчением коронавирусных ограничений экономика Казахстана начала потихоньку оживать. Этому не помешала даже неспокойная геополитическая ситуация.

Согласно официальной статистике, численность работающего населения в 2021 году увеличилась на 76 тысяч и составила 9,26 млн человек. Среди них более 2,1 млн человек являются самостоятельно занятыми.

Однако, согласно официальным данным, которые предоставило Министерство труда и социальной защиты населения РК, количество продуктивно самозанятых увеличилось на 71 тысячу человек.

В то же время количество непродуктивно занятых граждан (чья деятельность не зарегистрирована или же их доход ниже прожиточного минимума) снизилось сразу на 19 тысяч человек. Сейчас таких граждан около 8,5% от общего числа самозанятых.

Вполне возможно, что такая картина на рынке самозанятых сложилась благодаря упрощению процесса уплаты налогов. Сейчас самостоятельно занятые граждане могут в несколько кликов оплатить единый совокупный платеж (ЕСП) в любом банковском приложении. Это не занимает много времени, а сам платеж не сильно бьет по карману налогоплательщика.

Доход у самозанятых граждан также вырос. Доля самозанятых, имеющих совокупный доход более двух величин прожиточного минимума, выросла с 71% в 2020 году до 81% в 2021 году.

Сфера наемного труда

В экономике, где заняты наемные работники, тоже есть положительные изменения. Так, например, в сферу услуг за год пришло более 54,5 тысяч человек. Количество граждан, которые работают в сфере здравоохранения, стало больше на 2,6%. Наибольшее увеличение доли занятых наблюдалось в сферах операций с недвижимостью - сразу на 6,3%. В сфере прочих услуг прирост чуть скромнее - 5,5%.

Как утверждают в Минтруда, причина роста наемных работников в данных сферах заключается в следующем:

рост количества занятых в сфере недвижимости связан с разрешением снимать часть пенсионных накоплений для покупки жилья; рост рабочей силы в здравоохранении связан в первую очередь с последствиями эпидемии. Как только она началась, были заложены резервные мощности в медучреждениях, которые необходимо было закрыть. В связи с этим прирост новых работников продолжается до сих пор; смягчение ограничительных мер для большинства видов услуг также дало возможности собственникам бизнеса, владеющим салонами красоты, ателье и прочими видами индивидуальных услуг, нарастить рабочий персонал.

Однако есть сферы экономики в которых произошел отток наемных работников:

сфера научной деятельности - 2,9%;

сфера искусства и развлечения - 2,7%;

сфера финансов и страхования - 2,2%;

сфера общепита и проживания - 1,4%;

транспортная сфера - 1,3%;

сфера госуправления - 1,1%.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сколько зарабатывают казахстанцы

Коронавирус оказался не страшен и росту среднемесячной номинальной заработной платы в стране. За год средняя номинальная зарплата увеличилась на 8,3% и в 2021 году составляла 249 тысяч тенге.

Традиционно самые высокие зарплаты у жителей западного Казахстана. В Атырауской области казахстанцы в среднем зарабатывают по 412 тысяч тенге, в Мангистауской - 349 тысяч тенге.

Следом за областями-рекордсменами идут два главных города страны. Средняя зарплата в Нур-Султане равна 341 тысяче тенге, а в Алматы - 293 тысячам тенге.

Безработица в стране

Несмотря на тяжелые для экономики коронавирусные годы, общий уровень безработицы в Казахстане не изменился. Как и в прежде он равен 4,9%. Среди молодежи этот показатель равен 3,8%.

Если смотреть на уровень безработицы по регионам, то получается следующая картина:

самые высокие показатели в Алматы (5,1%) , Туркестанской области (5,1%) и Шымкенте (5%);

, Туркестанской области и Шымкенте самые низкие показатели в Карагандинской области (4,5%) и Нур-Султане (4,6%).

Стоит отметить, что для граждан, которые не могут найти работу, существует специальная государственная программа помощи. По ней гражданам, потерявшим работу, могут помочь найти новую, а в случае неудачи - выплатят компенсацию из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). На 1 апреля 2022 года такие выплаты получило более 36,2 тысяч граждан.

Судя по официальным данным, можно смело заявлять, что Казахстан успешно справляется с последствиями пандемии, а в некоторых показателях даже обгоняет весь остальной мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967998-dohody-samozanyatyh-kazahstantsev-vyrosli-posle-pandemii/