Названа средняя зарплата казахстанцев за март

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Среднемесячная заработная плата по Казахстану за март 2022 года составила 275 438 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Бюро национальной статистики.

За прошедший месяц среднемесячная номинальная заработная плата по Казахстану выросла на 2470 тенге. Теперь она составляет 275 438 тенге из расчета на одного работника.

Что касается среднедушевых номинальных денежных доходов населения, то по предварительным данным БНС, в феврале 2022 года они достигли 143 246 тенге. Это на 17,3% выше, чем в феврале 2021 года.

Отмечается, что реальные денежные доходы казахстанцев за указанный период увеличились на 7,9%.

Также, по данным Бюро нацстатистики, в Казахстане за март этого года зафиксировано 457,4 тыс. безработных, что составляет 4,9% по отношению к работающему населению.

При этом, численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта составляла 175 тыс. человек, или 1,9% к рабочей силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965516-nazvana-srednyaya-zarplata-kazahstantsev-za-mart/