Продажи новых автомобилей падают во всем мире, но не в Казахстане

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Мировой авторынок не первый год штормит из-за дефицита полупроводников. Во всем мире сокращаются продажи новых автомобилей. Тем не менее казахстанский авторынок чувствует себя хорошо, а отечественному автопрому даже удается развиваться во время логистического кризиса. Как сейчас обстоит ситуация на казахстанском рынке автомобилей, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2020 году мир накрыла пандемия COVID-19, которая сильно повлияла на всю мировую экономику и на автопром в том числе. Дело в том, что из-за коронавирусных ограничений на заводах, которые занимаются производством микрочипов, начались простои, что привело к сильному дефициту деталей.

Дефицит и дальнейший логистический кризис привели к тому, что производство, а также продажа новых автомобилей начали сокращаться во всем мире. По данным EnergyProm, 2021 год показал падение продаж на 9,4% по сравнению с “докоронакризисным” 2019 годом.

По сравнению с 2020 годом, когда из-за коронавируса вообще сложно было приобрести что-либо, 2021 год показал небольшой рост в 5%, однако в разрезе отдельных стран эти показатели еще ниже. Например, в Германии роста вообще нет, зато есть падение спроса на автомобили на 9%.

Инфографика: energyprom.kz

Интересно, что из общей картины выбивается Казахстан. Несмотря на общемировые проблемы с логистикой, дефицитом полупроводников и микрочипов, в стране количество продаж новых автомобилей в 2021 году увеличилось сразу на 27,4% по сравнению с “коронавирусным” 2020 годом.

Более того, даже по сравнению со спокойным 2019 годом казахстанский авторынок показывает впечатляющий рост - 58,2%.

Вместе с автомобильным рынком прекрасно себя чувствует и отечественный автопром. На его рост также не повлияли общемировые проблемы. В 2020 году в Казахстане открылся новый завод Hyundai Trans Kazakhsta, который сразу показал высокие показатели продаж своих автомобилей.

В целом за март 2022-го в Казахстане было продано 10,8 тысяч новых автомобилей — на 28,3% больше по сравнению с мартом прошлого года.

Инфографика: energyprom.kz

Рост производства и продаж в Казахстане не разделяют в остальном мире. Несмотря на прогнозы экспертов о восстановлении авторынка и возвращении производства на докоронакризисный уровень, этого не произошло.

Из-за военного конфликта России и Украины появилась угроза продолжения дефицита полупроводников. Украина является одним из основных поставщиков газа неона, который необходим в производстве микрочипов. Если поставки неона прекратятся, это остановит только что наметившееся восстановление производства, что снова приведет к проблемам в автопроме.

Негативные последствия уже дают о себе знать. Мировые продажи новых автомобилей уже сократились: в марте показатель ушел в минус на 14% по сравнению с мартом 2021 года, составив всего 7,2 млн машин.

Продажи новых автомобилей упали во всех странах.: в Китае - на 6,3%, в Германии - на 17,5%, в США - на 22%. Сильнее всего упали продажи в соседней России, сразу на 62,9%, что заставило Министерство промышленности и торговли РФ задуматься о возможном снижении обязательных требований к безопасности производимых автомобилей.

Инфографика: energyprom.kz

Сможет ли Казахстан и дальше показывать рост производства и продаж новых автомобилей - большой вопрос. Мировая ситуация не способствует построению позитивных прогнозов для роста, а вот негативных факторов более чем достаточно.

В мире, несмотря на затишье, ожидается новая волна Covid-19 и последующие за ней коронавирусные ограничения. Это приведет к новым логистическим проблемам.

Нельзя не принимать во внимание геополитическую обстановку, военный конфликт в Украине и санкционное противостояние, которое может сильно повлиять и на казахстанскую экономику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967399-prodazhi-novyh-avtomobiley-padayut-vo-vsem-mire-no-ne-v-kazahstane/