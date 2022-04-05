Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на то, что общая численность безработного населения сократилась, в процентном отношении все осталось по прежнему - уровень безработицы в Казахстане составляет 4,9%. Какая обстановка с безработицей в стране и в каких регионах есть изменения, читайте в материале NUR.KZ.

Конец 2021 года характеризуется двумя, на первый взгляд, противоречивыми явлениями. Как передает мониторинговое агенство Finprom.kz, c одной стороны, число безработных казахстанцев уменьшилось на 0,6% и в данный момент составляет 450,4 тыс. человек, против 453,0 тыс. человек в 2020-м, с другой - общий уровень безработицы никак не изменился.

И в 2020-м, и в 2021-м годах этот показатель равняется 4,9%.

Инфографика: finprom.kz

При этом растет разрыв между уровнем безработицы в городских и сельских районах. Так, в городах уровень безработицы составил 5%, тогда как в селах и аулах он сократился с 4,8% до 4,7%.

Данный разрыв становится еще более заметен, если разделить безработное население по половому признаку. Среди мужчин уровень безработицы за год сократился с 4,4% до 4,1%, а вот у женщин - наоборот, идет заметный рост, с 5,4% до 5,6%.

Инфографика: finprom.kz

Несмотря на тот факт, что каждый пятый безработный казахстанец живет в Алматы и Алматинской области, в процентном уровне Алматы делит первое место с Туркестанской областью. В обоих регионах уровень безработицы равен 5,1%. Следом за ними идут Шымкент и ЗКО с показателем в 5%.

Нур-Султан и Карагандинская область отметились самыми низкими показателями безработицы - всего 4,6%.

Инфографика: finprom.kz

Если смотреть на общее количество безработных граждан, то здесь первые места остаются за Алматы и прилегающей к ней Алматинской областью - по 52,9 тыс. человек и 49 тыс. человек соответственно. Следом за ними Туркестанская область - 41,8 тыс. человек. Столица Казахстана отметилась числом в два раза меньшим - всего 28,2 тыс. человек.

Найти работу бывает очень непросто. У работодателей зачастую очень высокие требования к своим кандидатам и не всегда удается им соответствовать. Однако государство постоянно вводит новые программы, которые могут помочь устроиться на работу даже без опыта или образования. Такие меры правительства помогают держать безработицу на одном уровне и не давать ей бесконтрольно расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963526-kazhdyy-pyatyy-bezrabotnyy-kazahstanets-zhivet-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti/