Инфляционные ожидания казахстанцев оценили в Нацбанке

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Март 2022 года отметился высокими темпами инфляции, которая достигла 12%. С чем связывают резкий рост цен казахстанцы и чего они ожидают в будущем, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте 2022 года инфляция достигла пикового значения с сентября 2016 года. Ее рост увеличился с 8,7% до 12%. В таких условиях Национальный банк РК решил провести опрос среди рядовых казахстанцев и узнать их мнение по поводу текущей экономической ситуации и ее перспектив в будущем.

Опрос, в котором участвовало 1500 человек, проходил в форме телефонного разговора.

Стоит ли ожидать рост цен в Казахстане

На вопрос, стоит ли ждать изменений в ценах на товары и услуги, большая часть респондентов ответила утвердительно. 38% опрошенных ожидают умеренного роста цен, еще 35% граждан ожидают сильного подорожания.

При этом, доля опрошенных, которые отметили резкий рост цен в марте 2022 года, равняется 51%, еще 37% отметили умеренный рост и лишь 5% посчитали, что никакого роста цен в стране не было.

Большинство отметивших рост цен за прошлый месяц считают, что сильнее всего они выросли на продукты питания - 86%. Непродовольственные товары и услуги выбрали лишь 7% и 2% соответственно.

Инфографика: Национальный банк РК

По поводу ожидаемого роста цен в следующие 12 месяцев, 31% опрошенных считают, что они будут расти еще быстрее, а 32% - что темпы не изменятся. 3% респондентов надеются на то, что цены на товары и услуги снизятся.

33% опрошенных граждан строят пессимистичные прогнозы по поводу роста цен на товары и услуги, по их мнению, в следующие 12 месяцев стоит ожидать подорожание цен на более чем 20%. Еще 26% имеют более оптимистичные взгляды, они ожидают подорожание на 16-20%.

Инфографика: Национальный банк РК

Есть ли экономические перспективы у страны

Как показывают опросы, доля оптимистично настроенных граждан, которые верят в успешное развитие страны, в ближайший год уменьшилась. Лишь 23% опрошенных граждан уверены, что экономические условия в будущем будут лишь улучшаться, еще 21% ожидают улучшения, но не во всех сферах.

28% нейтрально относятся к перспективам и считают, что никаких резких улучшений или ухудшений ситуации ждать не стоит. А вот доля граждан, которые считают, что изменения будут негативными, составила 17%. Еще 10% опрошенных затруднились ответить.

Инфографика: Национальный банк РК

Похожие настроения у населения и в отношении перспектив на ближайшие пять лет. 44% опрошенных оптимистично настроены в отношении будущего развития страны, 26% выбрали нейтральную позицию, и лишь 6% ожидают ухудшения экономической ситуации.

Причем доля респондентов, которые ожидают ухудшения личного финансового положения через год, составило 27%.

Инфографика: Национальный банк РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964604-inflyatsionnye-ozhidaniya-kazahstantsev-otsenili-v-natsbanke/