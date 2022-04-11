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Туалетная бумага в Казахстане подорожала на 11% за год

рулоны туалетной бумаги в тележке супермаркета
Иллюстративное фото: pixabay.com

Повышение цен коснулось многих товаров в Казахстане. Не осталась в стороне и туалетная бумага - цены на нее увеличились на 11%. Почему это произошло и какая бумажная продукция также подорожала, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает мониторинговое агентство Energyprom.kz, за январь-февраль 2022 года в Казахстане произвели бумаги и бумажной продукции на 16,8 млрд тенге. В денежном эквиваленте это больше на 23%, чем годом ранее. Однако реальные объемы производства сократились, сейчас этот показатель составляет 99,4% от прошлогоднего.

Где производится бумажная продукция

Большую часть всей бумажной продукции Казахстана производят в Алматинской области (6,4 млрд тенге) и Алматы (5,2 млрд тенге).

Следом за ними идут Восточно-Казахстанская область и Шымкент - оба региона произвели товара на 1,6 млрд тенге.

Для сравнения, за весь 2021 год было произведено бумажной продукции на 90 млрд тенге.

на инфографике показана динамика роста цен на бумжную продукцию
Инфографика: energyprom.kz

В целом, можно наблюдать увеличение производства бумаги и картона: за год этот показатель увеличился в 2,3 раза и достиг 14,2 тонны. В плюсе оказались также и производители коробок и ящиков из бумаги и картона, их производство увеличилось на 13,4%, до 17,9 тысячи тонн.

Однако на этом фоне заметное сокращение произошло в производстве туалетной бумаги - на 5%, до 4,3 тысячи тонн; бумажных полотенец - на 2,2%, до 747,2 тонны; носовых платков и косметических салфеток - на 4,9%, до 536 тонн.

таблица производства бумажной продукции в казахстане
Инфографика: energyprom.kz

Почему происходит рост цен

Одна из причин повышения цен на бумажную продукцию заключается в особенностях отечественного рынка. Казахстанский рынок бумажных изделий сильно зависит от импорта и в определенных секторах эта зависимость лишь усиливается. Так, например, в январе 2022 года местные компании смогли покрыть спрос на тетради лишь на 69,8%, хотя в прошлом году этот показатель составил 88,7%.

Что касается санитарно-гигиенических товаров - от пеленок и полотенец, до тампонов и подгузников - здесь наблюдается практически полная импортозависимость: 96,4% рынка занимают иностранные товары.

Небольшие улучшения заметны в сегменте конвертов, открыток и прочих товаров для корреспонденции, а также в производстве коробок, сумок, ящиков, бумажников и записных книжек - отечественные компании обеспечивают данной продукцией 45,4% рынка против 28,7% в прошлом году.

Рынок туалетной бумаги, гигиенических салфеток и бумажных полотенец занят казахстанскими компаниями на 70,9%, в прошлом году этот показатель составлял 60,7%. Если брать во внимание только туалетную бумагу, то сейчас этот показатель равен 69,5% - против 57,5% в 2021 году.

При этом местное производство перекрыло 62,9% спроса, против 33,3% год назад, на саму бумагу для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец и прочей подобной продукции, а также на целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон.

на графике видно соотношение ипорта и экспорта бумажной продукции в Казахстане
Инфографика: energyprom.kz

Где больше всего подорожала туалетная бумага

Март 2022 года показал резкое подорожание туалетной бумаги - в среднем цены выросли на 11,3% за год. Если смотреть на цены по регионам страны, то сильнее всего они ударили по карманам жителей Атырауской области - сразу на 31,5%.

Жители столицы также ощутили сильный рост цен - там подорожание составило 21,6%. Замыкает тройку регионов с самой дорогой туалетной бумагой Костанайская область с показателем 18,7%. А вот Шымкент показал наименьший прирост цен - всего на 2%.

карта цен на туалетную бумагу в регионах РК
Инфографика: energyprom.kz

Что еще подорожало в Казахстане

Подорожание коснулось и бумаги А4. Официальные цифры показывают прирост цен на офисную бумагу в 4%. Причем здесь интересен в первую очередь не сам факт увеличения цен, а разница между официальными данными и тем, что наблюдают рядовые граждане и сами дистрибьюторы.

Так, к примеру, компания ABDI - один из крупнейших отечественных дистрибьюторов офисной бумаги, сообщал о том, что розничная цена на бумагу А4 в магазинах этой сети увеличилась на 100%.

Подорожание офисной бумаги произошло не только в ABDI, но и в других магазинах канцелярской продукции. Редакция NUR.KZ убедилась в этом на собственном примере, проведя мониторинг цен в разных торговых сетях.

Впрочем, как уточняется, подорожание связано с тем, что большая часть офисной бумаги производится на заводах в России и в данный момент производство на некоторое время приостановлено. Перезапуск производства ожидается уже в апреле-мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964407-tualetnaya-bumaga-v-kazahstane-podorozhala-na-11-za-god/

Автор: Илья Манаев
Туалетная бумага в Казахстане подорожала на 11% за год

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