Туалетная бумага в Казахстане подорожала на 11% за год

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Повышение цен коснулось многих товаров в Казахстане. Не осталась в стороне и туалетная бумага - цены на нее увеличились на 11%. Почему это произошло и какая бумажная продукция также подорожала, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает мониторинговое агентство Energyprom.kz, за январь-февраль 2022 года в Казахстане произвели бумаги и бумажной продукции на 16,8 млрд тенге. В денежном эквиваленте это больше на 23%, чем годом ранее. Однако реальные объемы производства сократились, сейчас этот показатель составляет 99,4% от прошлогоднего.

Где производится бумажная продукция

Большую часть всей бумажной продукции Казахстана производят в Алматинской области (6,4 млрд тенге) и Алматы (5,2 млрд тенге).

Следом за ними идут Восточно-Казахстанская область и Шымкент - оба региона произвели товара на 1,6 млрд тенге.

Для сравнения, за весь 2021 год было произведено бумажной продукции на 90 млрд тенге.

Инфографика: energyprom.kz

В целом, можно наблюдать увеличение производства бумаги и картона: за год этот показатель увеличился в 2,3 раза и достиг 14,2 тонны. В плюсе оказались также и производители коробок и ящиков из бумаги и картона, их производство увеличилось на 13,4%, до 17,9 тысячи тонн.

Однако на этом фоне заметное сокращение произошло в производстве туалетной бумаги - на 5%, до 4,3 тысячи тонн; бумажных полотенец - на 2,2%, до 747,2 тонны; носовых платков и косметических салфеток - на 4,9%, до 536 тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Почему происходит рост цен

Одна из причин повышения цен на бумажную продукцию заключается в особенностях отечественного рынка. Казахстанский рынок бумажных изделий сильно зависит от импорта и в определенных секторах эта зависимость лишь усиливается. Так, например, в январе 2022 года местные компании смогли покрыть спрос на тетради лишь на 69,8%, хотя в прошлом году этот показатель составил 88,7%.

Что касается санитарно-гигиенических товаров - от пеленок и полотенец, до тампонов и подгузников - здесь наблюдается практически полная импортозависимость: 96,4% рынка занимают иностранные товары.

Небольшие улучшения заметны в сегменте конвертов, открыток и прочих товаров для корреспонденции, а также в производстве коробок, сумок, ящиков, бумажников и записных книжек - отечественные компании обеспечивают данной продукцией 45,4% рынка против 28,7% в прошлом году.

Рынок туалетной бумаги, гигиенических салфеток и бумажных полотенец занят казахстанскими компаниями на 70,9%, в прошлом году этот показатель составлял 60,7%. Если брать во внимание только туалетную бумагу, то сейчас этот показатель равен 69,5% - против 57,5% в 2021 году.

При этом местное производство перекрыло 62,9% спроса, против 33,3% год назад, на саму бумагу для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец и прочей подобной продукции, а также на целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон.

Инфографика: energyprom.kz

Где больше всего подорожала туалетная бумага

Март 2022 года показал резкое подорожание туалетной бумаги - в среднем цены выросли на 11,3% за год. Если смотреть на цены по регионам страны, то сильнее всего они ударили по карманам жителей Атырауской области - сразу на 31,5%.

Жители столицы также ощутили сильный рост цен - там подорожание составило 21,6%. Замыкает тройку регионов с самой дорогой туалетной бумагой Костанайская область с показателем 18,7%. А вот Шымкент показал наименьший прирост цен - всего на 2%.

Инфографика: energyprom.kz

Что еще подорожало в Казахстане

Подорожание коснулось и бумаги А4. Официальные цифры показывают прирост цен на офисную бумагу в 4%. Причем здесь интересен в первую очередь не сам факт увеличения цен, а разница между официальными данными и тем, что наблюдают рядовые граждане и сами дистрибьюторы.

Так, к примеру, компания ABDI - один из крупнейших отечественных дистрибьюторов офисной бумаги, сообщал о том, что розничная цена на бумагу А4 в магазинах этой сети увеличилась на 100%.

Подорожание офисной бумаги произошло не только в ABDI, но и в других магазинах канцелярской продукции. Редакция NUR.KZ убедилась в этом на собственном примере, проведя мониторинг цен в разных торговых сетях.

Впрочем, как уточняется, подорожание связано с тем, что большая часть офисной бумаги производится на заводах в России и в данный момент производство на некоторое время приостановлено. Перезапуск производства ожидается уже в апреле-мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964407-tualetnaya-bumaga-v-kazahstane-podorozhala-na-11-za-god/