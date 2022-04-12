Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября 2016 года, заявил глава Нацбанка

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Инфляция в Казахстане в марте 2022 года достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Об этом сообщил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Галымжан Пирматов сообщил, что в марте композитный индекс деловой активности (PMI) замедлился до 52,7 (в феврале – 53,5) на фоне геополитической напряженности, усугубившей нарушения цепочек поставок и усилившей инфляционное давление.

В Казахстане, по его словам, индекс деловой активности в марте перешел в отрицательную зону - 48,3. Стремительно выросли цены на сырье и материалы из-за логистических перебоев в связи с санкциями против России.

"Рекордное повышение цен на растительные масла (на 23,2% за месяц) и зерновые (17,1%) в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и РФ привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса – с 1990 года.

На фоне удорожания сырья, ГСМ, газа, инфляция в Еврозоне в марте, по предварительным данным, ускорилась до 7,9%, в США достигла 40-летних максимумов- 7,9% - по итогам февраля. В России инфляция в марте ускорилась до 16,7%.

Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса", - отметил глава Нацбанка.

В целом, по его словам, инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%.

Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10% до 15,4% - в итоге за месяц рост инфляции составил 5,8%. Значительный годовой рост цен отмечен на капусту, сахар, картофель и помидоры.

Цены на непродовольственные товары из-за ослабления курса и ажиотажного спроса за март выросли с 8,6% до 10,9%.

Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

"С учетом усиления проинфляционных рисков прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения. Со стороны правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и не допускать сезонного роста цен.

Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны социально значимыми продуктами, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учетом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки", - резюмировал Пирматов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964578-inflyatsiya-v-kazahstane-dostigla-pika-s-sentyabrya-2016-goda-zayavil-glava-natsbanka/