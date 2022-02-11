Как казахстанцы смогут реабилитировать долги и восстановить свою платежеспособность

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжается обсуждение законопроекта о банкротстве физических лиц. Однако само банкротство имеет некоторые негативные последствия для должника. Альтернативой, предложенной в рамках тех же мер, является восстановление платежеспособности заемщика. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" был предложен Министерством финансов РК и находится на стадии открытого обсуждения.

Основная его цель – разработать механизмы, которые помогут казахстанцам справиться с их долгами.

Для этого предложено несколько вариантов решения проблем с закредитованностью. Ранее мы уже описывали требования для внесудебной и судебной процедуры банкротства.

Теперь рассмотрим механизм восстановления платежеспособности должника.

Как и кому восстановят платежеспособность

Восстановление платежеспособности – это возможность рассчитаться с долгами. Казахстанцам как бы предоставляется рассрочка на срок до 5 лет, при наличии стабильного дохода.

Эта мера может быть применена только с согласия обеих сторон (должника и кредитора) и при соответствии физлица следующим условиям:

сумма долгов превышает 1 600 МРП или около 5 млн тенге на 2022 год;

на 2022 год; обязательства перед кредиторами не выполнялись в течение 6 месяцев;

общий объем долгов физлица превышает стоимость его имущества, которое могло бы быть изъято.

Перед подачей заявления о процедуре реабилитации казахстанцы должны будут выбрать себе финансового управляющего – уполномоченное лицо, с которым заключается договор об оказании услуг по восстановлению платежеспособности.

Иллюстративное фото: Freepik / tirachardz

Специалист изучает финансовое положение должника и предлагает пути для выхода из сложившейся ситуации.

Разрабатывается специальный план, который может помочь постепенно оплатить долги. Он должен быть утвержден решением суда.

Например, в этот план могут войти следующие решения:

отсрочка или рассрочка выплаты долга;

списание пени, штрафов или даже прощение части задолженности;

оплата сначала основного долга, а затем – вознаграждения и пени;

обмен жилья на меньшее по стоимости или переезд в арендное жилье, чтобы сдавать в аренду свое дорогостоящее жилище для оплаты долга, если это финансово целесообразно, и так далее.

Также этот план будет предусматривать минимальную сумму денег, которая должна оставаться у должника для обеспечения его нужд. А все что окажется выше этой суммы, будет передаваться в уплату долга.

Когда процесс восстановления платежеспособности завершится, должник будет считаться реабилитированным.

И если у него, кроме реабилитированных долгов, были и более долгосрочные кредиты (например, ипотека на 10-20 лет), то даже после окончания процесса восстановления старые условия кредитования по долгосрочным займам будут заменены на те, что одобрены планом восстановления.

То есть, условия оплаты долгосрочных кредитов в итоге могут стать легче.

Иллюстративное фото: Freepik

Отличие реабилитации от банкротства

При процедуре банкротства казахстанцы сталкиваются с определенными последствиями:

в течение 5 лет банкрот не сможет получать займы в банках и микрофинансовых организациях, включая ипотеку;

статус "невыездного" на 3 года с момента оформления банкротства, кроме случаев лечения, сопровождения болеющих близких родственников или их смерти;

повторно пройти процедуру банкротства получится только спустя 7 лет после предыдущего списания долгов.

Напомним, что законопроект еще обсуждается. Соответственно, к данному списку могут быть присоединены и другие ограничения (например, запрет на определенную профессиональную деятельность).

А после успешного завершения процедуры реабилитации казахстанцы считаются восстановившими свою платежеспособность. То есть к ним могут не применяться ограничения, как при банкротстве.

Другими словами, в рамках процесса восстановления платежеспособности должнику помогают оплатить его обязательства за счет финансового планирования.

То есть ему не спишут все задолженности, как при банкротстве, а помогут составить более удобные условия возврата денег кредиторам. При этом казахстанцы должны будут работать и возвращать долги.

Но если должник не будет соблюдать план восстановления платежеспособности, то к нему будет применяться мера судебного банкротства.

Напомним, что за ложное или преднамеренное банкротство предусмотрено наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1955456-kak-kazahstantsy-smogut-reabilitirovat-dolgi-i-vosstanovit-svoyu-platezhesposobnost/