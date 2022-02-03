Закон о банкротстве физлиц: на каких условиях казахстанцам могут списать долги

Иллюстративное фото: freepik.com

Вопрос внедрения института банкротства физических лиц в Казахстане остается открытым. На данный момент было внесено предложение в виде проекта закона. О том, как казахстанцы смогут добиться списания долгов, если документ будет принят, читайте в материале NUR.KZ.

Министерство финансов РК опубликовало проект закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Он размещен на портале "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 15 февраля текущего года.

Рассмотрим подробнее положения предлагаемого закона.

Виды банкротства физлиц

Банкротство в основном ассоциируется с полным списанием долгов без необходимости их оплаты. Однако на деле имеются специфические условия для получения этого статуса и соответствующие последствия.

Например, предложенные Минфином положения предусматривают два вида процесса по оформлению банкротства:

судебное – принудительное;

внесудебное – добровольное.

Рассмотрим их отличия.

Напомним, что схожие системы работают и в других странах.

Иллюстративное фото: freepik.com

Условия внесудебного банкротства

Добровольно получить списание долгов казахстанцы смогут при одновременном соблюдении следующих условий:

есть задолженность (например, кредиты и долги перед физлицами) на сумму до 1 600 МРП ( 4 900 800 тенге на 2022 год);

на 2022 год); частный судебный исполнитель вернул исполнительный документ взыскателю, так как у должника отсутствует имущество для изъятия и продажи в уплату долга.

Также, если должник не выполнял обязательства по договору о займе, микрозайме или взыскании долга в течение 5 лет после наступления срока их исполнения, то можно оформить внесудебное банкротство.

Это относится и к долгам, переданным коллекторам по договору уступки права требования.

То есть, при соответствии этим критериям казахстанцы смогут самостоятельно подать заявление, чтобы им списали долги. Эта услуга будет бесплатной и займет 6 месяцев.

Иллюстративное фото: freepik.com

Судебная процедура

Если долг физлица превысит 5 млн тенге, то наступит судебная процедура банкротства. При этом имущество заемщика может быть уже продано для покрытия счетов по решению суда.

Другими словами, судебной процедуре банкротства казахстанцы будут подвержены тогда, когда у них уже нечего изымать в рамках исполнительного производства, а сама задолженность еще не погашена.

Исключение – если должники самостоятельно обратятся для проведения упрощенной процедуры банкротства (внесудебной) и при этом имеют долг менее 1 600 МРП (4,9 млн тенге). Для этого потребуется заключение соответствующего договора с кредитором.

На данный момент около 142,5 тысячи казахстанцев, имеющих совокупные долги на сумму 400 млрд тенге, подходят под указанные критерии внесудебной (добровольной) процедуры банкротства.

Последствия для физлица-банкрота

Независимо от вида процедуры банкротства, казахстанцев будут ожидать следующие последствия:

в течение 5 лет банкрот не сможет получать займы в банках и микрофинансовых организациях, включая ипотеку;

статус "невыездного" на 3 года с момента оформления банкротства, кроме случаев лечения, сопровождения болеющих близких родственников или их смерти;

повторно пройти процедуру банкротства получится только спустя 7 лет после предыдущего списания долгов.

Напомним, что этот закон еще не принят и находится на стадии обсуждения. Однако уже была озвучена некоторая критика.

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Мнение аналитиков

Согласно сообщению телеграм-канала Finance.kz, законопроект оказался менее жестким, чем ожидалось. И это может нести в себе определенные риски.

"В такой редакции закон будет поощрять иждивенческие настроения некоторых граждан, которые раз в семь лет смогут пользоваться этой процедурой, что может негативно сказаться на ставках риска для добропорядочных заемщиков.

Необходимо либо пересмотреть сроки моратория на новые кредиты после банкротства, либо ужесточить контроль за получением таких кредитов бывшими банкротами", – делятся мнением авторы канала.

Также ранее независимый эксперт отмечал, что закон о банкротстве необходимо вводить только после завершения программы всеобщего декларирования доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1954244-zakon-o-bankrotstve-fizlits-na-kakih-usloviyah-kazahstantsam-mogut-spisat-dolgi/