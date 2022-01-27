Отсрочка по кредиту из-за режима ЧП: что нужно знать казахстанцам

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из-за массовых волнений в январе 2022 года казахстанцы могли лишиться дохода или столкнуться с другими причинами, мешающими оплачивать кредиты. Однако они могут оформить отсрочку, чтобы избежать увеличения долговой нагрузки. О сроках подачи заявления, предлагаемых условиях и альтернативных решениях читайте в материале NUR.KZ.

Порядок предоставления помощи бизнесу и физическим лицам был установлен приказом председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Документ от 10 января 2022 года №8 "О мерах поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения" содержит данные об условиях отсрочки и другие положения.

Рассмотрим подробнее то, какие меры могут быть применены для обратившихся граждан.

Сроки подачи заявления и отсрочки

Согласно указанному приказу, на получение отсрочки могут претендовать как обычные граждане, так и юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Главное условие – доказать наличие потери дохода или других обстоятельств, связанных с режимом ЧП и мешающих оплачивать долги. При этом отсрочка коснется всех видов займов, оформленных в банках и микрофинансовых организациях.

Иллюстративное фото: freepik.com

Чтобы получить отсрочку, необходимо подать заявление в банк или МФО, в котором оформлен кредит, до 4 апреля 2022 года. Ранее крайний срок приема обращений был указан как 31 января текущего года.

Всего пострадавшим казахстанцам предлагается 3 месяца освобождения от оплаты долгов: с 5 января по 5 апреля.

И даже если заявление будет подано 4 апреля, отсрочка будет применяться на весь указанный срок. Период отсрочки можно изменить только с взаимного согласия между кредитором и заемщиком.

Срок рассмотрения заявки не должен превышать 10 рабочих дней.

При этом не требуется подписания дополнительных соглашений к договору, а кредитная история казахстанцев не будет испорчена.

Какие предлагаются варианты отсрочки

Кредиторы (банки, МФО) могут предоставить отсрочку, если будет предоставлена информация об ухудшении финансового состояния заемщика или ущербе, нанесенном в период чрезвычайного положения.

Иллюстративное фото: Freepik / katemangostar

В этом случае каждому заявителю предлагается 3 варианта погашения отсроченных платежей:

распределение суммы отсроченных платежей по другим месяцам до конца срока займа – может немного увеличить ежемесячный платеж, но срок договора сохранится;

– может немного увеличить ежемесячный платеж, но срок договора сохранится; увеличение срока займа – договор будет продлен на то количество месяцев, на которое распространяется отсрочка;

– договор будет продлен на то количество месяцев, на которое распространяется отсрочка; другой способ погашения – может быть указан в договоре займа/микрокредита или заемщик может сам предложить альтернативное решение в заявлении.

Также финансовый регулятор на период отсрочки платежей и режима ЧП запретил кредиторам:

начислять и требовать уплаты неустойки (штрафов, пени) по займам, включая и микрокредиты;

суммировать начисленное и просроченное вознаграждение, неустойку (штраф, пеню) к сумме основного долга.

Напомним, что банки и МФО не имеют права увеличивать проценты по уже выданным кредитам.

Также, на время действия отсрочки кредиторы не будут проводить претензионно-исковую работу по заемщику и отправлять уведомления об оплате долга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953087-otsrochka-po-kreditu-iz-za-rezhima-chp-chto-nuzhno-znat-kazahstantsam/