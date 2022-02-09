Что будет с казахстанцами при ложном или преднамеренном банкротстве, рассказали в Минфине

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев на брифинге в СЦК рассказал, какие меры могут предпринять власти в отношении казахстанцев в случае ложного или преднамеренного банкротства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как власти будут бороться с мошенничеством со стороны должников.

"На сегодняшний день существует практика - в рамках банкнотного производства проверяется все имущество за последние три года в пределах исковой давности, предусмотренной Гражданским кодексом, и все сделки произведенные. В данном случае точно также будет проводиться работа по выявлению имущества, ранее находящегося в собственности и, если были какие-то сделки по дарению или каким-то другим путем, то возможно признать эти сделки недействительными, и вернуть все в первоначальное положение", - сообщил он.

Он также напомнил, что с 2025 года в рамках всеобщего декларирования все граждане будут предоставлять декларации.

"Естественно, будет проводиться сверка с его декларациями. В ней предусмотрена и кредиторская и дебиторская задолженность - будет проводиться сверка с ними", - пояснил он.

Позже он сообщил, что по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям у нас предусмотрена ответственность за преднамеренное и ложное банкротство.

"В данном случае точно такие же статьи предусмотрены. Если будут выявлены факты обмана кредиторов, сокрытия имущества, то предусмотрена административная и уголовная ответственности", - резюмировал первый вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Напомним, что 5 января глава государства дал поручение приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.

Проект закона был вынесен на публичное обсуждение министерством финансов РК.

В Минфине рассказали, сколько казахстанцев могут воспользоваться процедурой банкротства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955348-chto-budet-s-kazahstantsami-pri-lozhnom-ili-prednamerennom-bankrotstve-rasskazali-v-minfine/