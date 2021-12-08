Какие профессии больше всего востребованы в Казахстане

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Последний месяц осени 2021 года ознаменовался снижением интенсивности на рынке труда, как в вопросе спроса, так и предложения. Какие конкретно произошли изменения и чем они были вызваны, читайте в материале NUR.KZ

Министерство труда и социальной защиты населения РК проанализировало данные АО "Центр развития трудовых ресурсов" и сообщило, что в ноябре 2021 года сократилось количество публикуемых на Электронной бирже труда вакансий на 23% (106,9 тыс.) и размещенных резюме на 28% (35 тыс.).

В последний месяц осени наблюдался спад деловой активности на рынке труда в сравнении с предыдущими месяцами.

Напомним, что Электронная биржа труда (далее - Биржа труда) – это онлайн-платформа для поиска работы и подбора персонала, созданная в конце 2017 года. Она интегрируется с Государственной базой данных, формируемой центрами занятости населения, частными агентствами занятости, средствами массовой информации и онлайн-площадками по трудоустройству.

В ноябре, по данным Биржи труда, стала отпадать надобность в сезонных работниках, а вот спрос на электромонтажников и электросварщиков ручной сварки заметно вырос. Предложения и вакансии увеличились в этой сфере на 250 и 209 единиц соответственно.

Большая востребованность была на разнорабочих и подсобных рабочих, а также на охранников, водителей, медицинских братьев и сестер.

Спрос и предложение были сбалансированы. Кроме резюме от вышеперечисленных востребованных работников, в числе соискателей также оказалось много бухгалтеров.

Какие регионы были заинтересованы в кадрах

Большинство ноябрьских вакансий было размещено от работодателей Туркестанской области, что составило 13,2% от их общего количества.

В Алматы (12,9%) и столице (10,7%) тоже была большая потребность в новых сотрудниках, а вот в Шымкенте спрос на кадры сократился по сравнению с октябрем на 78%.

В Акмолинской и Алматинской областях, наоборот, количество вакансий к предыдущему месяцу увеличилось на 39% и 12% соответственно.

Каждое пятое вакантное место было размещено на Бирже труда индивидуальными предпринимателями, 37% которых находятся в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области.

Иллюстративное фото: Getty Images / fizkes

Какие заработные платы предлагались в ноябре

Самыми высокооплачиваемыми профессиями на Бирже труда в ноябре были инженеры по защите информации, в среднем им предлагалось от 668 000 тенге в месяц.

Следующими высокооплачиваемыми специальностями ноября являются руководители структурных подразделений государственных органов с заработной платой от 641 000 тенге и системные инженеры – 522 000 тенге.

Специалисты животноводства, юристы, финансисты, учителя биологии, казахского языка и физической культуры столкнулись с неоправданными ожиданиями в размере заработной платы.

Работодатели предлагали специалистам этих специальностей оклад значительно ниже предполагаемого уровня, например, ожидания по заработной плате на должность юриста составляли сумму от 148 000 тенге, а работодатель готов был предложить лишь от 105 000 тенге в месяц.

Каков средний возраст соискателей

Основной возраст граждан, разместивших резюме на Бирже труда, находится в диапазоне от 31 года до 40 лет, а также молодежь в возрасте от 16 до 25 лет.

Таким образом, основными соискателями являются люди среднего (28%) и молодого возраста (21%).

Доля соискателей старше 60 лет составила лишь 1% от размещенных в ноябре резюме.

В каких регионах чаще ищут работу

В Туркестанской области в поисках работы разместили резюме на Бирже труда более 6 100 человек, что составляет 18% от их общего количества по стране.

В Павлодарской области количество соискателей выросло на 0,2%.

В остальных областях наблюдалось снижение публикаций резюме в ноябре текущего года. Меньше всего соискателей зафиксировано в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Напомним, что в июне текущего года ситуация была совсем иная. Полгода назад количество вакансий на Бирже труда оказалось в 2 раза больше, чем число опубликованных анкет соискателей. Дефицит водителей, медбратьев и медсестер, продолжающийся длительное время, таки и не был полностью восполнен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945865-kakie-professii-bolshe-vsego-vostrebovany-v-kazahstane/