На какое увеличение зарплаты могут рассчитывать работники соцсферы в Казахстане

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Продолжающееся и рассчитанное на несколько лет плановое повышение заработных плат гражданских служащих повлияло и на увеличение должностных окладов работников социальной сферы. Все подробности - в материале NUR.KZ.

Поэтапное повышение оплаты труда гражданских служащих, то есть работников казенных предприятий и госучреждений, рассчитанное на четыре года, продолжается. Оно коснулось и сотрудников социальной сферы.

Так, по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 1 января 2022 года на 25% были увеличены зарплаты педагогов и работников сферы социального обеспечения, медицинских работников – в среднем на 20-30%.

Начиная с 2020 года рост заработной платы коснулся порядка 600 тыс. педагогов, а с 2021 года – 247 тыс. медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработные платы будут увеличены в два раза.

С начала текущего года на 25% также были повышены должностные оклады у 21 тыс. работников сферы социального обеспечения.

Зарплаты выросли как у руководителей, так и у основного персонала медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания и центров занятости.

Напомним, что оклады соцработников уже были повышены на 50% в начале прошлого года.

В прошлом году также были увеличены доплаты (с 30% до 40% от должностного оклада) для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания.

Напомним, в результате проведенного опроса было сделано заключение о том, что при выборе профессии молодежь больше задумывается о ценностях компании, нежели об уровне заработной платы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950930-na-kakoe-uvelichenie-zarplaty-mogut-rasschityvat-rabotniki-sotssfery-v-kazahstane/