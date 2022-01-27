Молодым женщинам сложнее найти работу, чем мужчинам в Казахстане

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По итогам третьего квартала 2021 года количество безработной молодежи в стране сократилось. При этом уровень безработицы среди молодых женщин значительно превышает показатель безработицы среди молодых мужчин. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты аналитического портала Finprom, уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в третьем квартале 2021 года составил 3,7%. Годом ранее этот показатель был на уровне 3,9%.

При этом безработной молодежи в городской местности значительно больше (4,1%), чем в сельской (3,2%).

В целом по Казахстану общий уровень безработицы составил 4,9%, а разница между показателями в городской и сельской местностях практически отсутствует (5% и 4,7%).

Инфографика: Finprom

Кому труднее найти работу — молодым мужчинам или женщинам

Среди молодых мужчин безработица составила 3,1%. Но в городской местности этот показатель достиг 3,6%, а в сельской он оказался значительно меньше - 2,4%.

Среди молодых женщин уровень безработицы достиг 4,4%. А разрыв между городом и селом оказался совсем незначительным: 4,5% в городе и 4,1% в селе.

Отметим, что самый высокий уровень молодежной безработицы за последние девять лет был в 2013 году. В последующие годы безработица среди молодых женщин остается примерно на одном уровне, а среди молодых мужчин сокращается.

Инфографика: Finprom

В каком регионе страны больше всего безработной молодежи

Самый высокий уровень молодежной безработицы среди регионов страны был отмечен в городе Алматы, там он достиг 5,4%.

В столице количество нигде не работающих молодых людей составило 4,6%, а в Карагандинской области - 4,3%.

Меньше всего безработной молодежи в третьем квартале 2021 года было зафиксировано в Атырауской (2,5%), Актюбинской (2,6%) и Павлодарской (2,7%) областях.

Инфографика: Finprom

Напомним, что в Казахстане были разработаны такие государственные проекты, как "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", в рамках которых получить рабочее место могут граждане до 29 лет, недавно завершившие обучение или не имеющие опыта работы по специальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953311-molodym-zhenschinam-slozhnee-nayti-rabotu-chem-muzhchinam-v-kazahstane/