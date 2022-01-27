Финансовые пирамиды снова активизируются в Казахстане

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Отличительной чертой финансовых пирамид остается гарантированный высокий доход - меняется только подход к привлечению денег граждан: он становится более современным и изобретательным. Что нужно знать гражданам, чтобы не попасть в финансовую пирамиду, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), организаторы финансовых пирамид снова активизировались.

Данные структуры отличаются тем, что предлагают гражданам гарантированный высокий доход и быстрый возврат вложенных средств. При этом, они умело оказывают психологическое давление. Их единственная цель – привлечь как можно больше денег поверивших в сверхдоходный проект граждан.

Деятельность, которую ведут организаторы таких мошеннических схем, может быть разнообразной: от торговли обычными товарами и услугами до вложений в ценные бумаги и криптовалюты.

Веря в быстрый и легкий заработок, граждане перечисляют мошенникам свои деньги и в итоге остаются ни с чем, когда пирамида рушится.

По какой схеме обычно работают финансовые пирамиды

Цикл жизни современной пирамиды – всего несколько месяцев. За это время с помощью активной и навязчивой рекламы в социальных сетях и мессенджерах организаторы пытаются собрать как можно больше средств от доверчивых вкладчиков.

Они могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника. При этом требуется вложить небольшую сумму в качестве первоначального взноса, чтобы вкладчик поверил, что доходность действительно высокая и, главное, выплачивается.

При наступлении критического момента, то есть, когда поток новых вкладчиков не покрывает расходы на удержание старых – организаторы финпирамид попросту пропадают. Поэтому, чем дольше и чем больше денег вы вкладываете, тем выше риск потери этих средств.

В последнее время финансовые пирамиды все чаще маскируются под видом консалтинговых или инвестиционных компаний. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию.

Высокую доходность и необходимость вложений они мотивируют «эффектом масштаба». То есть, чем больше средств вложено в тот или иной инструмент, тем больше доходность. Что, конечно, невозможно.

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Отличие финансовой пирамиды от официального брокера

На современном финансовом рынке ни один инструмент не может показывать высокую и при этом гарантированную доходность. Крупный заработок здесь напрямую связан с высокой волатильностью и высокой степенью риска. И об этом всегда предупреждают все официальные брокеры.

Официальный брокер всегда имеет лицензию АРРФР и берет за свои услуги комиссию, которая заранее прописывается в договоре.

В отличие от официального посредника на бирже, финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, и, соответственно, не подконтрольны финансовому регулятору.

Поэтому вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками.

Наличие лицензии у организации, которой вы хотите доверить свои деньги, можно проверить на официальном сайте АРРФР. Если у брокера есть лицензия, но он нарушил права своего вкладчика, то можно обратиться к финрегулятору с жалобой. Если лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг нет, то гарантировать сохранность денег невозможно.

Зарабатывает организатор, а не участник

Часто финансовые пирамиды маскируются под сетевой маркетинг, когда вам предлагают «уникальный», «чудотворный», «полезный» товар или «специальную», «ограниченную» услугу. От косметики, часов, различных услуг, до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и так далее.

Финансовые пирамиды могут активно работать в различных отраслях и сферах – в страховом секторе, на рынке недвижимости, валютном рынке и других.

Для людей с низким уровнем финансовой грамотности мошенники придумали фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация о том, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам.

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Подобные платформы выполняют задачу убедить отдать деньги в управление лже-брокеру. При этом часто демонстрируются истории успеха вкладчиков, даются обещания, что уже в кратчайшее время вы сможете позволить себе все, что захотите.

Но нужно понимать, что главная цель мошенников – это собственный заработок, а не ваш. Перед любыми вложениями важно критически отнестись ко всей информации и задать как можно больше вопросов.

Совершите семь действий, прежде чем рисковать своими деньгами

Изучите репутацию компании и достоверность предоставляемой ею информации. Если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и в финансовый регулятор. Изучите информацию о владельцах и руководстве компании, а также узнайте, где она зарегистрирована. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована в некой оффшорной зоне, то стоит задуматься. Насторожитесь, если обещают высокую гарантированную доходность инвестиций. Пирамиды легко гарантируют доходность в 20%, 50% и даже в 100% поскольку не собираются выполнять эти обещания. Также должно насторожить и отсутствие четкого механизма возврата денег. Если предлагают вознаграждения за привлечение новых вкладчиков, отказывайтесь. Это верный признак того, что вас втягивают в финансовую пирамиду. Если предлагают договор займа, знайте, что это самый распространенный прием пирамидостроителей. Как правило, такой документ составляется с различными неточностями и оговорками, чтобы компания, заключившая договор, могла выйти «сухой из воды». Также лучше отказаться, если компания приглашает вас поучаствовать в корпоративных мероприятиях и розыгрыше всевозможных призов. Это один из наиболее популярных приемов вовлечения в пирамиды новых вкладчиков посредством формирования образа "успешной компании" и повышения корпоративного духа. Обратите внимание на то, каким образом компания принимает деньги. Многие сомнительные организации принимают наличные либо используют различные системы онлайн-платежей и переводов без применения специальных банковских расчетных счетов и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности.

Напоминаем, что есть разные легальные способы сохранения и преумножения своих денежных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953182-finansovye-piramidy-snova-aktiviziruyutsya-v-kazahstane/