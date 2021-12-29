Как распознать лжеброкеров в Казахстане

Участились случаи, когда казахстанцам стали звонить и представляться сотрудниками известных инвестиционных компаний, предлагая вложить деньги в ценные бумаги. Как отличить мошенников от настоящих специалистов и не попасться на их "удочку", читайте в материале NUR.KZ.
В связи с участившимися случаями инвестиционного мошенничества Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.
Как лжеброкеры обманывают казахстанцев
С помощью различных видов связи среди казахстанцев активно распространяется информация о предоставлении инвестиционных услуг со стороны различных финансовых посредников и консультантов.
При этом такую информацию часто распространяют мошенники, представляющиеся сотрудниками реальных финансовых организаций, работающих как в Казахстане, так и за рубежом.
Для своих целей они используют WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту и «холодные» звонки.
Злоумышленники предлагают вложить деньги в ценные бумаги, обещая высокий инвестиционный доход. Также они обещают консультировать и оказывать сопутствующие услуги на этапах инвестирования.
Единственное, что требуется от человека, которому делают заманчивое предложение - перевести некую сумму на якобы брокерский счет.
Сотрудничество происходит до того момента, пока клиент не захочет частично или полностью забрать свои деньги.
После этого становится трудно договориться с лжеброкером, который говорит о невозможности вывода денег или требует дополнительную сумму для снятия ранее вложенных средств.
Как не стать жертвой лжеброкеров
В таком сотрудничестве клиенты сами принимают на себя все возможные риски. Поэтому перечислим некоторые правила, которые помогут избежать финансовых потерь и нежелательной передачи своих персональных данных.
- Проверьте лицензию. На территории Казахстана лицензию брокерских компаний можно проверить на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
- Проверьте сайт инвестиционной компании. Необходимо изучить всю размещенную информацию, в том числе финансовую отчетность, лицензию уполномоченного органа, типовой договор, а также прочие сопутствующие документы и информацию. При необходимости следует позвонить по контактам, указанным на официальном ресурсе, чтобы убедиться, работает ли у них связавшийся с вами специалист.
- Будьте осторожны с рекламой. Чрезмерная реклама в СМИ, на интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности чаще всего является мошенничеством. Лицензированным профессиональным участникам на рынке ценных бумаг запрещено гарантировать высокую доходность либо гарантировать отсутствие убытков от инвестирования.
- Перепроверяйте данные. Не стоит оплачивать услуги или товары, которые еще не оказаны и не получены. Не надо переводить деньги на неизвестные счета и телефонные номера.
- Не переходите по подозрительным ссылкам в сети Интернет и не сообщайте данные своих банковских карт.
Регулятором финансовых отношений ведется работа по усилению ответственности в отношении инвестиционного консультирования, расширению мер по противодействию недобросовестным практикам на рынке ценных бумаг и регулированию субъектов, оказывающих услуги на валютном рынке.
Информация о недобросовестных инвестиционных компаниях также направляется в правоохранительные органы.
Ранее мы рассказывали о том, что необходимо знать казахстанцам, чтобы стать инвесторами. При этом в Казахстане растет количество граждан, все больше интересующихся паевыми инвестиционными фондами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949082-kak-raspoznat-lzhebrokerov-v-kazahstane/