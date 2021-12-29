Как распознать лжеброкеров в Казахстане

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Участились случаи, когда казахстанцам стали звонить и представляться сотрудниками известных инвестиционных компаний, предлагая вложить деньги в ценные бумаги. Как отличить мошенников от настоящих специалистов и не попасться на их "удочку", читайте в материале NUR.KZ.

В связи с участившимися случаями инвестиционного мошенничества Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.

Как лжеброкеры обманывают казахстанцев

С помощью различных видов связи среди казахстанцев активно распространяется информация о предоставлении инвестиционных услуг со стороны различных финансовых посредников и консультантов.

При этом такую информацию часто распространяют мошенники, представляющиеся сотрудниками реальных финансовых организаций, работающих как в Казахстане, так и за рубежом.

Для своих целей они используют WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту и «холодные» звонки.

Злоумышленники предлагают вложить деньги в ценные бумаги, обещая высокий инвестиционный доход. Также они обещают консультировать и оказывать сопутствующие услуги на этапах инвестирования.

Единственное, что требуется от человека, которому делают заманчивое предложение - перевести некую сумму на якобы брокерский счет.

Сотрудничество происходит до того момента, пока клиент не захочет частично или полностью забрать свои деньги.

После этого становится трудно договориться с лжеброкером, который говорит о невозможности вывода денег или требует дополнительную сумму для снятия ранее вложенных средств.

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Как не стать жертвой лжеброкеров

В таком сотрудничестве клиенты сами принимают на себя все возможные риски. Поэтому перечислим некоторые правила, которые помогут избежать финансовых потерь и нежелательной передачи своих персональных данных.

Проверьте лицензию. На территории Казахстана лицензию брокерских компаний можно проверить на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Проверьте сайт инвестиционной компании. Необходимо изучить всю размещенную информацию, в том числе финансовую отчетность, лицензию уполномоченного органа, типовой договор, а также прочие сопутствующие документы и информацию. При необходимости следует позвонить по контактам, указанным на официальном ресурсе, чтобы убедиться, работает ли у них связавшийся с вами специалист. Будьте осторожны с рекламой. Чрезмерная реклама в СМИ, на интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности чаще всего является мошенничеством. Лицензированным профессиональным участникам на рынке ценных бумаг запрещено гарантировать высокую доходность либо гарантировать отсутствие убытков от инвестирования. Перепроверяйте данные. Не стоит оплачивать услуги или товары, которые еще не оказаны и не получены. Не надо переводить деньги на неизвестные счета и телефонные номера. Не переходите по подозрительным ссылкам в сети Интернет и не сообщайте данные своих банковских карт.

Регулятором финансовых отношений ведется работа по усилению ответственности в отношении инвестиционного консультирования, расширению мер по противодействию недобросовестным практикам на рынке ценных бумаг и регулированию субъектов, оказывающих услуги на валютном рынке.

Информация о недобросовестных инвестиционных компаниях также направляется в правоохранительные органы.

Ранее мы рассказывали о том, что необходимо знать казахстанцам, чтобы стать инвесторами. При этом в Казахстане растет количество граждан, все больше интересующихся паевыми инвестиционными фондами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949082-kak-raspoznat-lzhebrokerov-v-kazahstane/