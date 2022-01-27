Что делать, если на ваше имущество наложен арест в Казахстане

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Наличие задолженности, особенно с большой просрочкой, может привести к некоторым мерам воздействия. Например, могут быть наложены ограничения на пользование личным имуществом. О том, в каких случаях это грозит казахстанцам и что делать в подобных ситуациях, читайте в материале NUR.KZ.

Арест имущества – это процедура, в рамках которой человек сталкивается с ограничением права пользования или самостоятельного распоряжения собственным имуществом.

Подобная мера может быть принята в отношении физических лиц из-за:

долгов перед кредиторами – займы в банках, микрофинансовых организациях и даже перед другими физлицами, включая алименты;

налоговых задолженностей – например, за просроченный транспортный налог;

коммунальных платежей – если долго не оплачивать счета за предоставленные услуги.

Во всех описанных случаях арест имущества может стать одним из инструментов влияния на должника. В результате он не сможет продать, обменять или совершить какие-либо другие виды сделок с арестованными предметами.

Решение о назначении ареста могут вынести: суд, судебный исполнитель, органы дознания и предварительного следствия, налоговый комитет.

При этом по гражданским делам обременение возлагается только на то имущество, которое по стоимости не может превышать цену иска.

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Что подлежит аресту и конфискации

В первую очередь, под меры взыскания долгов попадают деньги (кроме специальных счетов, в том числе с пенсионными излишками), ценные бумаги, драгоценности, ювелирные изделия, предметы декора и обстановки.

Драгоценности в виде дорогих шуб, украшений, предметов искусства также могут быть арестованы и конфискованы.

И если после ареста имущества должник продолжает избегать ответственности, то в некоторых случаях данные предметы могут быть изъяты и проданы в уплату долга, согласно судебному решению.

В случае, когда стоимость арестованных предметов окажется недостаточной, то, согласно 72 статье закона "Об исполнительном производстве", может быть рассмотрено другое имущество: сначала автомобили, а потом уже недвижимость.

Исключение составляют предметы первой необходимости, включая: единственное жилье или земельный участок (на котором расположено единственное жилье), машины лиц с инвалидностью, мебель, одежда и так далее.

Однако следует помнить, что за долги перед банками второго уровня казахстанцы все еще могут лишиться единственного жилья, если это указано в условиях займа. Исключение составляют лица, относящиеся к категории социально уязвимых граждан.

Как снять арест

Самый простой способ избавиться от обременения на личное имущество – оплатить образовавшуюся задолженность. Это автоматически устраняет причину наложения ареста в случае налогов, коммунальных платежей, кредита и так далее.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

При этом не нужно забывать об оплате услуг частного судебного исполнителя, если дело было передано ему. Также нужно будет оплатить 10% исполнительской санкции от размера долга в республиканский бюджет.

Напомним, что ЧСИ могут применять обременение только в случае:

судебного предписания о наложении ареста на имущество;

исполнения решения суда по взысканию с должника имущества или денег.

А если арест был основан на судебном решении по гражданскому делу (за долги между физлицами), то поводом для отмены обременения может стать отказ от иска или полное исполнение решения суда. Это указано в 160 статье Уголовно-процессуального кодекса.

Однако следует помнить, что даже после оплаты долгов или устранения всех причин для обременения казахстанцам необходимо самостоятельно написать заявление для снятия ареста в суд или госорган.

В противном случае может возникнуть ситуация, когда все причины устранены, но арест имущества формально сохраняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953017-chto-delat-esli-na-vashe-imuschestvo-nalozhen-arest-v-kazahstane/