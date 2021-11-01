Должны ли казахстанцы платить частным судебным исполнителям за ошибочно начисленные долги

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Обычно столкнуться с деятельностью частных судебных исполнителей (ЧСИ) можно при наличии задолженностей. Однако иногда долг может оказаться ошибочным. Нужно ли платить за их услуги в подобных случаях, выясняли журналисты Нурфин.

Частные судебные исполнители осуществляют принудительное исполнение решения суда.

О том, как формируется стоимость их услуг и нужно ли платить, если долг окажется ошибочным, рассказали в пресс-службе Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

От чего зависит цена на услуги ЧСИ

Стоимость услуг ЧСИ устанавливается постановлением Правительства и зависит от вида исполнительного производства и размера долга.

Так, стоимость в процентном отношении от суммы задолженности (взысканной суммы) применяется в судебных делах имущественного характера. То есть по долгам, штрафам и так далее.

Размер оплаты деятельности ЧСИ в процентном отношении составляет от 3 до 25%. Чем больше сумма долга, тем меньше процент оплаты.

Например, по мелким суммам (штрафы, госпошлина и так далее) услуги могут стоить 20-25%. А по многомиллионным долгам – 3% от взысканной суммы.

Весь список цен выглядит следующим образом:

Если долг равен сумме до 60 МРП ( 175 020 тенге ), то оплата судебного исполнителя составляет 25% от взыскиваемой суммы (до 43 755 тенге ).

), то оплата судебного исполнителя составляет от взыскиваемой суммы (до ). От 60 до 300 МРП ( 875 100 тенге ) – 20% (до 175 020 тенге ).

) – (до ). Если взыскиваемый долг от 300 до 1000 МРП ( 2 917 000 тенге ), то должник оплачивает 15% от суммы взыскания (до 437 550 тенге ).

), то должник оплачивает от суммы взыскания (до ). От 1000 до 5 000 МРП ( 14 585 000 тенге ) – 10% от долга (до 1 458 500 тенге ).

) – от долга (до ). От 5 000 до 10 000 МРП ( 29 170 000 тенге ) – 8% от суммы взыскания (до 2 333 600 тенге ).

) – от суммы взыскания (до ). От 10 000 до 20 000 МРП ( 58 340 000 тенге ) – 5% (до 2 917 000 тенге ).

( ) – (до ). А если должник обязан вернуть свыше 20 000 МРП, то частному судебному исполнителю присуждаются 3% от этой суммы (от 1 750 200 тенге).

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А по делам неимущественного характера (об обязании, выселении, сносе, общении с ребенком и другое) стоимость устанавливается в твердой денежной сумме в месячных расчетных показателях (МРП).

Например, по делам о выплатах должника в качестве возмещения вреда здоровью и в счет алиментов – 1 МРП, или 2 917 тенге на 2021 год.

Если судебный исполнитель реализует исполнительный документ о порядке общения с ребенком – то размер оплаты его труда составит 20 МРП ежемесячно с физических лиц или 58 340 тенге.

При принудительном выселении или заселении – 10 МРП или 29 170 тенге с физического лица и в два раза больше с юридического – 58 340 тенге.

"ЧСИ выносит постановление об утверждении суммы своей оплаты, которое при несогласии сторон может быть обжаловано в судебном порядке", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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Если долг начислен ошибочно

Иногда долг может возникнуть в следствие системных или иных ошибок. При этом должник может быть не в курсе возникшей ситуации, а дело уже передано ЧСИ.

В этих случаях должник вправе обжаловать исполнительный документ. Либо орган, вынесший его, отменяет исполнительный документ самостоятельно.

"При отмене ошибочно выданного исполнительного документа исполнительное производство прекращается, оплата деятельности ЧСИ и расходы по исполнению не взыскиваются.

Виновна в таких случаях сторона, подавшая иск (иное требование) или орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ", – сообщили в Республиканской палате ЧСИ.

При этом сами судебные исполнители несут издержки, которые им не возмещаются.

Другими словами, если граждане считают, что выставленный долг начислен ошибочно, то они должны требовать отмены дела в вынесшем исполнительный документ органе, либо можно обжаловать его.

Меры по отмене ошибочно выставленного долга принимают сами стороны дела.

В свою очередь, ЧСИ не вправе подвергать сомнению требования исполнительного документа и обязаны его исполнять в установленном законом порядке (независимо от доводов должника об ошибочности долга).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1939605-dolzhny-li-kazahstantsy-platit-chastnym-sudebnym-ispolnitelyam-za-oshibochno-nachislennye-dolgi/