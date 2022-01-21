Сколько денег должен выплатить работодатель после увольнения сотрудника в Казахстане

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Казахстанский работник после увольнения должен как минимум получить зарплату за отработанное время и выплату за неиспользованные дни отпуска. В некоторых случаях он также может рассчитывать на компенсацию в размере не менее одного оклада.

Рассчитать уволившегося или уволенного работника работодатель, согласно четвертому пункту статьи 113 Трудового кодекса РК (ТК РК), может и после дня прекращения трудового договора, но максимум в течение трех дней после увольнения.

При этом бывшему работнику положены следующие выплаты:

остаток зарплаты;

остаток отпускных;

в некоторых случаях - компенсация.

Рассмотрим, как рассчитывается та или иная выплата.

Зарплата

Работник должен получить заработную плату за дни, отработанные в текущем месяце. Для расчета выплаты размер зарплаты делим на количество рабочих дней в месяце и умножаем на количество отработанных дней.

При этом, если была задержка зарплаты в предыдущие месяцы, то задолженность также должны оплатить вместе с начисленной пеней.

Пеня в размере 1,25 базовой ставки Национального Банка РК также предусмотрена при задержке выплат, причитающихся работнику после увольнения.

При этом работодатель может и удержать из причитающегося работнику расчета некоторую сумму, если он не вернул неизрасходованные командировочные выплаты, не возместил работодателю расходы за обучение, не отработал аванс и в других случаях.

Отпускные

Согласно статье 88 ТК РК, работникам предоставляется трудовой отпуск продолжительностью минимум 24 рабочих дня. Срок дольше может быть предусмотрен договором той или иной компании или сферой деятельности.

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При стандартной продолжительности отпуска за каждый отработанный месяц работнику положены два дня отдыха. Отметим, что, если сотрудник давно не оформлял трудовой отпуск, то положенные ему дни не «сгорают».

Сколько месяцев работник не ходил в отпуск, умножаем это число на два - за столько дней ему должны отдать отпускные при увольнении. И за последний отпуск могут быть использованы не все положенные ему дни.

Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска исчисляется из расчета средней заработной платы работника за последний год.

Компенсация

В некоторых случаях уволенному или уволившемуся работнику также положена компенсация.

Несмотря на то, что работодатель может уволить сотрудника по целому ряду причин, согласно статье 131 ТК РК, компенсация в связи с потерей работы в размере средней месячной зарплаты положена только при расторжении трудового договора:

по инициативе работодателя в случае его ликвидации как юридического лица, либо прекращения деятельности как физического лица;

по инициативе работодателя в случае сокращения численности или штата работников;

по инициативе работника в случае неисполнения работодателем условий трудового договора.

Также в Трудовом кодексе есть пункт, согласно которому работодатель платит компенсацию при расторжении трудового договора по инициативе компании в случае снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя.

В этом случае, компенсация должна быть равна средней заработной плате за два месяца.

К слову, в трудовом договоре могут быть прописаны более высокие компенсации. Размеры этих выплат можно уточнить при устройстве на работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1952137-skolko-deneg-dolzhen-vyplatit-rabotodatel-posle-uvolneniya-sotrudnika-v-kazahstane/