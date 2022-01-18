Из чего складываются доходы казахстанских семей

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доходы казахстанских домохозяйств немного выросли в третьем квартале прошлого года. В какой области были самые высокие доходы и из каких поступлений они складываются, читайте в материале NUR.KZ.

По информации специалистов аналитического портала Finprom.kz, в третьем квартале прошлого года денежные доходы домохозяйств выросли на 12,3% за год, до 720,4 тыс. тенге за три месяца.

За аналогичный период 2020 года общие доходы домохозяйств были на уровне 641,4 тыс. тенге на всех членов, а в 2019 году - еще на 7,1% меньше.

Напомним, что домохозяйство - это проживающая в одном жилом помещении группа людей, которые совместно обеспечивают себя всем необходимым для жизнедеятельности. В частности, домохозяйством можно назвать семью или несколько семей, живущих вместе.

Наибольшие доходы домохозяйств были зафиксированы в Мангистауской области. Они составили 977,7 тыс. тенге и выросли на 7% за год. В столице такие доходы составили 914,2 тыс. тенге, в Карагандинская области - 860,8 тыс. тенге, в городе Алматы - 754,7 тыс. тенге.

Наименьшие общие доходы были зафиксированы в домохозяйствах Шымкента, хотя они и выросли за год на 7,2%, составив 569,4 тыс. тенге за квартал.

Инфографика: finprom.kz

Составляющие доходов домохозяйства

Основную долю доходов в домохозяйствах представляют доходы от трудовой деятельности, которые выросли сразу на 17,3% за год. Теперь их сумма в среднем достигает 506,2 тыс. тенге.

Такие государственные выплаты, как пенсии (150,7 тыс. тенге), пособия (28,2 тыс. тенге), стипендии (3,3 тыс. тенге), составляют почти четвертую часть от всех доходов домохозяйств. По сравнению с 2020 годом их общая сумма тоже увеличилась.

2,5% составляет материальная помощь от родственников, знакомых, а также алименты, объем которых увеличился на 7% с прошлого года, до 17,9 тыс. тенге в среднем. Прочие денежные поступления остались на прежнем уровне (10,9 тыс. тенге).

В среднем доход от собственности вырос на 6,1%, а адресная и жилищная помощь уменьшилась на 59,1%, что может косвенно говорить о росте уровня доходов домохозяйств, в связи с чем социальные выплаты были отменены.

Инфографика: finprom.kz

А вот в глобальном отчете о богатстве, где были проанализированы данные 57 стран по чистым финансовым активам на душу населения, Казахстан оказался на предпоследнем месте. Чистые финансовые активы на душу населения в стране составили всего 500 евро. Ниже в рейтинге оказался Пакистан, а на одну ступеньку выше - Украина.

Напомним, что в этом же, третьем квартале 2021 года, разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченного населения Казахстана составила разрыв в 4,7 раза, на непродовольственные товары – в 7,9 раз, а на платные услуги – в 6,1 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951732-iz-chego-skladyvayutsya-dohody-kazahstanskih-semey/