Как казахстанцам вернуть деньги за билеты на поезда, рассказали в КТЖ

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Информацией о том, как казахстанцам вернуть деньги за билеты на поезда поделились представители АО "НК "КТЖ", передает NUR.KZ.

Перевозчик предупредил, что пассажирам, принявшим решение сдать ранее купленные билеты на поезда, необходимо учесть некоторые нюансы при их возврате.

Отмечается, что деньги за неиспользованные проездные документы (билеты) на пассажирские поезда, курсирующие в период ЧП, можно получить непосредственно в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" и через интернет-ресурсы.

Подчеркивается, что неиспользованные билеты можно вернуть в течение 6 месяцев после даты отправления поезда, но не позже.

В билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" пассажиры получат полную выплату стоимости проезда, без удержаний.

Граждан предупредили, что при возврате через интернет-ресурсы, в случае получения неполной стоимости, за разницей пассажиру необходимо обратиться в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки".

В этом случае выплата разницы стоимости проезда пассажирам будет производиться в претензионном порядке по заявлению.

Отмечается, что образец заявления можно получить по ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950305-kak-kazahstantsam-vernut-dengi-za-bilety-na-poezda-rasskazali-v-ktzh/