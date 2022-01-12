ЕСП какого размера будут платить казахстанцы в текущем году

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самозанятые казахстанцы, которые уверены, что будут стабильно получать доход в качестве плательщика единого совокупного платежа (ЕСП) в течение всего года, могут оплатить ЕСП заранее за все 12 месяцев. Сколько они на это потратят, узнали журналисты NUR.KZ.

Кто может быть плательщиком ЕСП

Согласно 774 статьи Налогового кодекса РК, плательщиками единого совокупного платежа признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые оплатили ЕСП и не используют труд наемных работников.

При этом такие самозанятые казахстанцы оказывают услуги и реализуют сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства (за исключением подакцизной продукции) исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами.

Размер дохода плательщика ЕСП, получаемого в результате осуществления такой деятельности, за календарный год не должен превышать 1 175 МРП, установленного на 1 января соответствующего финансового года. То есть за наступивший год - 3 599 025 тенге.

Самозанятыми плательщиками ЕСП при этом не могут быть следующие лица:

осуществляющие свою деятельность на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;

сдающие в аренду свое имущество, за исключением жилища;

занимающиеся частной практикой - частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор;

иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;

имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;

осуществляющие консультационные и маркетинговые услуги, деятельность в области бухгалтерского учета или аудита, финансовую, страховую и посредническую деятельность страхового брокера и страхового агента, деятельность в области права, юстиции и правосудия;

оказывающие услуги на основании агентских договоров (соглашений) гражданско-правового характера, по которым одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению и за счет другой стороны определенные действия.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

То есть оплачивать ЕСП могут казахстанцы, которые, например, получают доход от продажи выращенных на своем огороде овощей и фруктов, от пошива одежды на дому и предоставления других частных услуг.

Какой размер у ЕСП и что в него входит

Ежемесячный размер ЕСП равен одному месячному расчетному показателю (МРП) для жителей городов республиканского и областного значения и половине МРП – других населенных пунктов.

Напомним, что МРП с начала текущего года равен 3 063 тенге. А значит и размер ЕСП для горожан равен – 3 063 тенге, а для сельчан - 1 531,5 тенге.

В эту сумму входят:

10% - индивидуальный подоходный налог, который уходит в местный бюджет.

20% - социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. Наемные работники обычно такой не платят, но за них это делает работодатель.

30% - обязательные пенсионные взносы, которые уходят на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.

40% от ЕСП – взносы за обязательное социальное медицинское страхование.

Как оплатить ЕСП

Быстрее всего оплатить единый совокупный платеж можно в банковском мобильном приложении. Данный платеж обычно можно найти в разделе «Налоги» или «Платежи в бюджет». Размер ЕСП, как правило, определяется автоматически.

При этом за прошлый период оплатить ЕСП нельзя. Но можно это сделать за текущий и последующие месяцы календарного года.

То есть для удобства в январе можно оплатить ЕСП отдельно за каждый из 12 месяцев года. Таким образом в наступившем году на годовую оплату ЕСП самозанятые жители города потратят 36 756 тенге, а жители села – 18 378 тенге.

Оплата ЕСП за каждый месяц обеспечивает непрерывный стаж участия в пенсионной системе, а также в системах социального и медицинского страхования и сохранение статуса налогоплательщика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1949129-esp-kakogo-razmera-budut-platit-kazahstantsy-v-tekuschem-godu/