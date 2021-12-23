Зарплаты какого размера платили казахстанцам в уходящем году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские статистики считают среднемесячную, модальную и медианную зарплаты. При этом в расчетах часто учитывают только доходы работников средних и крупных предприятий. О том, сколько в среднем зарабатывали казахстанцы в уходящем году, читайте материале NUR.KZ.

Отметим, что любые из среднестатистических данных о зарплатах необязательно должны совпадать с доходами отдельных казахстанцев и их окружения.

Если одни граждане зарабатывают меньше средней зарплаты, то есть те, кто зарабатывает больше. Также многое зависит от области трудовой деятельности, региона проживания, уровня компании и других факторов.

Среднемесячная зарплата в Казахстане

Например, среднемесячная зарплата, которая наиболее часто используются в качестве показателя во всех сферах, определяется на основе окладов сотрудников средних и крупных компаний. То есть, без учета доходов работников малых предприятий.

В первом квартале текущего года такой среднемесячный показатель составлял 230 829 тенге, во втором - 251 545 тенге, в третьем – 243 667 тенге, а в ноябре - 249 349 тенге. Такие зарплаты в среднем получали работники компаний среднего и крупного предпринимательства.

И это без учета вычтенных взносов и налогов. «На руки» получателям средней зарплаты в вышеперечисленные периоды платили 187 066 тенге, 203 473 тенге, 197 234 тенге и 201 734 тенге, соответственно.

Такие суммы остаются после вычета обязательного пенсионного взноса (ОПВ), индивидуального подоходного налога (ИПН) и взноса за обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС).

Данные о средней зарплате с учетом малых предприятий приводятся статистиками намного позже отчетных периодов. Например, на момент написания статьи есть показатели только за два первых квартала.

Итак, по данным Бюро национальной статистики, средняя официальная зарплата среди работников малых, средних и крупных предприятий в Казахстане в первом квартале уходящего года составила 216 630 тенге, а во втором - 233 532 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После вычета обязательных взносов и налогов остается 175 821 тенге и 189 207 тенге. Столько сотрудники казахстанских компаний всех уровней в среднем получали «на руки».

То есть, эти данные уже примерно на 60 тысяч меньше наиболее часто распространяемых цифр.

Медианная и модальная зарплаты

Один раз в год по итогам апреля казахстанские статистики считают модальную и медианную зарплаты.

Модальная – это наиболее часто встречающаяся зарплата. То есть, примерно такой оклад должно получать большинство казахстанских работников.

А медианную получает средний работник из ряда, выстроенного по уровню зарплат. То есть, одна половина казахстанских трудящихся получает меньше него, а другая – больше.

Но в статистику при расчете обоих показателей, опять же, берутся оклады только в средних и крупных предприятиях. То есть, нижеприведенные цифры не будут касаться сотрудников малых предприятий.

Итак, модальная зарплата среди работников крупных и средних предприятий Казахстана, полностью проработавших апрель 2021 года, составила 173 249 тенге. На тот момент это был самый распространенный оклад.

А медианной зарплатой стал оклад в 157 863 тенге. Половина казахстанских работников получала меньше этой суммы, а другая половина – больше.

Оклад среднего работника и самый распространенный снова указываются до удержания ОПВ, ИПН и ВОСМС. «На руки» получателям таких зарплат выплачивают примерно на 30 тысяч меньше.

Чаще всего работники средних и крупных предприятий «на руки» получали 141 463 тенге, а средний в ряду работников, выстроенных по размеру зарплаты, получал чистый доход 129 278 тенге.

То есть, реальная зарплата среднего казахстанского работника на тот момент была почти в два раза меньше, чем наиболее часто упоминаемая средняя зарплата в 251 545 тенге.

В следующий раз размеры модальной и медианной зарплат будут озвучены по результатам мониторинга доходов, полученных казахстанскими работниками в апреле 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947568-zarplaty-kakogo-razmera-platili-kazahstantsam-v-uhodyaschem-godu/