Какие надбавки и премии платят работникам госорганов в Казахстане

Государственные служащие получают заработную плату из госбюджета страны. За определенные достижения этих специалистов могут поощрять надбавками и премиями. О том, как регулируется этот вопрос, читайте в материале NUR.KZ.
Служащие и работники госорганов обеспечивают функционирование государства.
К ним должен применяться особый контроль в вопросах коррупции и превышения полномочий, так как нарушения этих лиц могут оказывать значительное негативное влияние на все население страны.
При этом госслужащих могут наказать и за факты коррупции среди их подчиненных.
Однако их также могут поощрать за определенные заслуги.
Этот вопрос регулируется "Правилами премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов РК за счет средств государственного бюджета".
Назначать какое-либо денежное поощрение или помощь могут руководители:
- государственного органа – администратора бюджетной программы (подпрограммы) либо лица, его замещающего;
- аппарата, с наличием согласованного с руководителем центрального государственного органа решения.
Они могут самостоятельно разработать и утвердить соответствующие положения, с указанием размеров и периодичности выплат.
За что могут назначить премии
Согласно 3 пункту правил, премии могут получить работники госорганов за достижения, связанные с соблюдением трудовой дисциплины, безупречную службу и хорошие результаты работы.
Также отмечается премирование за выполнение особо важных и сложных заданий, включая непредвиденные и неотложные экстренные задачи, от которых зависит деятельность госоргана.
Юбилейные и праздничные даты также отмечены как условие премирования.
В этом списке еще значится разработка законопроектов и других документов на государственном языке, если это не входило в обязанности служащего.
При этом за наличие неснятого дисциплинарного взыскания, и если срок работы составляет менее одного месяца (или во время испытательного периода), премии не назначаются.
Надбавки: условия присуждения
Надбавки – это дополнительная денежная выплата к окладу сотрудника.
В случае работников госорганов этот способ поощрения применяется в случаях, когда:
- работник замещает функции и должность другого работника, но сохраняет и свои обязанности;
- на работника возлагается расширенный круг обязанностей;
- сотрудник выполняет свои обязанности с применением государственного языка;
- его назначают к работе с конфиденциальными данными (государственными секретами).
Также надбавка может полагаться в том случае, если работник был переведен на менее оплачиваемую должность по объективным причинам.
Например, из-за болезни или трудового увечья, связанных с работой.
Помимо надбавок может быть также назначена материальная помощь при рождении ребенка, смерти членов семьи и близких родственников, потере имущества из-за противоправных действий по отношению к работнику.
Откуда берутся деньги на премии и надбавки
Правила определения материального поощрения или помощи указаны в 13 пункте правил о премировании и надбавках.
Так, деньги на эти цели выделяются за счет экономии бюджета госоргана по нескольким видам расходов.
Например, в течение года могут выделить не более 30% от общего объема сэкономленных средств государственного бюджета.
А при назначении премий или надбавок в декабре – в полном объеме сэкономленных средств за год по расходам на:
- командировки и служебные разъезды внутри страны и за ее пределами;
- оплату аренды помещений, коммунальных, транспортных и услуг связи;
- содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, и оборудования;
- прочие услуги и расходы.
Также финансирование премий, надбавок и денежной помощи осуществляется в полном объеме сэкономленных средств государственного бюджета по следующим расходам:
- основной заработной плате;
- компенсационным выплатам и социальному налогу;
- взносам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОГПО) и на государственное обязательное личное страхование работников государственных учреждений;
- приобретению прочих товаров;
- дополнительным денежным выплатам.
То есть, если произошло сокращение кадров и эти расходы в итоге остались в бюджете, то они могут быть распределены для надбавок и премий действующим сотрудникам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946072-kakie-nadbavki-i-premii-platyat-rabotnikam-gosorganov-v-kazahstane/