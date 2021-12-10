Какие надбавки и премии платят работникам госорганов в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Государственные служащие получают заработную плату из госбюджета страны. За определенные достижения этих специалистов могут поощрять надбавками и премиями. О том, как регулируется этот вопрос, читайте в материале NUR.KZ.

Служащие и работники госорганов обеспечивают функционирование государства.

К ним должен применяться особый контроль в вопросах коррупции и превышения полномочий, так как нарушения этих лиц могут оказывать значительное негативное влияние на все население страны.

При этом госслужащих могут наказать и за факты коррупции среди их подчиненных.

Однако их также могут поощрать за определенные заслуги.

Этот вопрос регулируется "Правилами премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов РК за счет средств государственного бюджета".

Назначать какое-либо денежное поощрение или помощь могут руководители:

государственного органа – администратора бюджетной программы (подпрограммы) либо лица, его замещающего;

аппарата, с наличием согласованного с руководителем центрального государственного органа решения.

Они могут самостоятельно разработать и утвердить соответствующие положения, с указанием размеров и периодичности выплат.

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За что могут назначить премии

Согласно 3 пункту правил, премии могут получить работники госорганов за достижения, связанные с соблюдением трудовой дисциплины, безупречную службу и хорошие результаты работы.

Также отмечается премирование за выполнение особо важных и сложных заданий, включая непредвиденные и неотложные экстренные задачи, от которых зависит деятельность госоргана.

Юбилейные и праздничные даты также отмечены как условие премирования.

В этом списке еще значится разработка законопроектов и других документов на государственном языке, если это не входило в обязанности служащего.

При этом за наличие неснятого дисциплинарного взыскания, и если срок работы составляет менее одного месяца (или во время испытательного периода), премии не назначаются.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Надбавки: условия присуждения

Надбавки – это дополнительная денежная выплата к окладу сотрудника.

В случае работников госорганов этот способ поощрения применяется в случаях, когда:

работник замещает функции и должность другого работника, но сохраняет и свои обязанности;

на работника возлагается расширенный круг обязанностей;

сотрудник выполняет свои обязанности с применением государственного языка;

его назначают к работе с конфиденциальными данными (государственными секретами).

Также надбавка может полагаться в том случае, если работник был переведен на менее оплачиваемую должность по объективным причинам.

Например, из-за болезни или трудового увечья, связанных с работой.

Помимо надбавок может быть также назначена материальная помощь при рождении ребенка, смерти членов семьи и близких родственников, потере имущества из-за противоправных действий по отношению к работнику.

Иллюстративное фото: Getty Images / Pheelings Media

Откуда берутся деньги на премии и надбавки

Правила определения материального поощрения или помощи указаны в 13 пункте правил о премировании и надбавках.

Так, деньги на эти цели выделяются за счет экономии бюджета госоргана по нескольким видам расходов.

Например, в течение года могут выделить не более 30% от общего объема сэкономленных средств государственного бюджета.

А при назначении премий или надбавок в декабре – в полном объеме сэкономленных средств за год по расходам на:

командировки и служебные разъезды внутри страны и за ее пределами;

оплату аренды помещений, коммунальных, транспортных и услуг связи;

содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, и оборудования;

прочие услуги и расходы.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Также финансирование премий, надбавок и денежной помощи осуществляется в полном объеме сэкономленных средств государственного бюджета по следующим расходам:

основной заработной плате;

компенсационным выплатам и социальному налогу;

взносам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОГПО) и на государственное обязательное личное страхование работников государственных учреждений;

приобретению прочих товаров;

дополнительным денежным выплатам.

То есть, если произошло сокращение кадров и эти расходы в итоге остались в бюджете, то они могут быть распределены для надбавок и премий действующим сотрудникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946072-kakie-nadbavki-i-premii-platyat-rabotnikam-gosorganov-v-kazahstane/