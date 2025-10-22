Есть ли доход от пенсионных накоплений казахстанцев
В сентябре активы ЕНПФ полностью вышли в плюс и превысили 25 трлн тенге. Однако пока лишь один управляющий обгоняет инфляцию в стране. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
Деньги, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются, чтобы принести своим вкладчикам дополнительный доход.
Занимаются этим пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) и Национальный банк РК. При этом все они по состоянию на 1 октября смогли выйти "в плюс".
Так, согласно данным ЕНПФ, под управлением Нацбанка теперь находится порядка 25 трлн тенге, которые были сформированы за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.
С начала года сумма увеличилась на 1,83 трлн тенге. Инвестдоход составил 7,7% при накопленной за 9 месяцев инфляции 10%.
Что касается накоплений, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), то их общая сумма достигла 594,85 млрд тенге. С начала года она выросла на 11,55 млрд тенге. Доходность составила 0,08%.
Сколько заработали частные компании
Помимо Нацбанка, активами ЕНПФ управляют частные компании. На 1 октября все они показали высокие результаты, а некоторые даже принесли реальный доход, который обгоняет инфляцию:
- Halyk Finance – управляет суммой на 42,1 млрд тенге. С начала года управляющий заработал 2,9 млрд тенге для своих клиентов и показал доходность 7,51%;
- "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 3,3 млрд тенге. С начала года компания заработала 316,43 млн тенге и показала самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию за 9 месяцев – 12,56%;
- Alatau City Invest (Jusan Invest) – под управлением компании 13,3 млрд тенге. С начала года она заработала 925,86 млн тенге и показала доходность в 7,39%;
- Halyk Global Markets – управляющий 7 млрд тенге. С начала года он заработал 455,99 млн тенге и достиг доходности в 7,33%;
- BCC Invest – управляет суммой на 8,5 млрд тенге. С начала года компания заработала 600,61 млн тенге и показала доходность в 8,76%.
|Доходность активов ЕНПФ с начала года
(на 1 октября 2025 года)
|Управляющий
|Портфель
(в тенге)
|Доходность
(в тенге)
|Доходность
(в %)
|Halyk Finance
|42,1 млрд
|2,9 млрд
|7,51%
|"Сентрас Секьюритиз"
|3,3 млрд
|316,43 млн
|12,56%
|Alatau City Invest
|13,3 млрд
|925,86 млн
|7,39%
|Halyk Global Markets
|7 млрд
|455,99 млн
|7,33%
|BCC Invest
|8,5 млрд
|600,61 млн
|8,76%
|НБРК ОПВР
|594,85 млрд
|11,55 млрд
|0,08%
|НБРК
|25 трлн
|1,83 трлн
|7,70%
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, по состоянию на 1 октября 2025 года все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ смогли показать положительный рост, а один из них обгоняет текущую инфляцию в Казахстане
Впрочем, важно помнить, что, даже если управляющие показывают убытки, это радикально не повлияет на благосостояние граждан. Дело в том, что пенсионные накопления казахстанцев защищаются государством.
Такая гарантия существует не только для накоплений под управлением Нацбанка, но и для тех, что находятся в частных компаниях. Правда, там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.
Напомним, ранее стало известно, что казахстанскую пенсионную систему оценили наравне с канадской и швейцарской. Подробности можно узнать здесь.
