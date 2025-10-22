jitsu gif
      Есть ли доход от пенсионных накоплений казахстанцев

      Опубликовано:

      Монеты тенге лежат в шкатулке
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В сентябре активы ЕНПФ полностью вышли в плюс и превысили 25 трлн тенге. Однако пока лишь один управляющий обгоняет инфляцию в стране. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Деньги, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются, чтобы принести своим вкладчикам дополнительный доход.

      Занимаются этим пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) и Национальный банк РК. При этом все они по состоянию на 1 октября смогли выйти "в плюс".

      Так, согласно данным ЕНПФ, под управлением Нацбанка теперь находится порядка 25 трлн тенге, которые были сформированы за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

      С начала года сумма увеличилась на 1,83 трлн тенге. Инвестдоход составил 7,7% при накопленной за 9 месяцев инфляции 10%.

      Что касается накоплений, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), то их общая сумма достигла 594,85 млрд тенге. С начала года она выросла на 11,55 млрд тенге. Доходность составила 0,08%.

      Сколько заработали частные компании

      Помимо Нацбанка, активами ЕНПФ управляют частные компании. На 1 октября все они показали высокие результаты, а некоторые даже принесли реальный доход, который обгоняет инфляцию:

      • Halyk Finance – управляет суммой на 42,1 млрд тенге. С начала года управляющий заработал 2,9 млрд тенге для своих клиентов и показал доходность 7,51%;
      • "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 3,3 млрд тенге. С начала года компания заработала 316,43 млн тенге и показала самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию за 9 месяцев – 12,56%;
      • Alatau City Invest (Jusan Invest) – под управлением компании 13,3 млрд тенге. С начала года она заработала 925,86 млн тенге и показала доходность в 7,39%;
      • Halyk Global Markets – управляющий 7 млрд тенге. С начала года он заработал 455,99 млн тенге и достиг доходности в 7,33%;
      • BCC Invest – управляет суммой на 8,5 млрд тенге. С начала года компания заработала 600,61 млн тенге и показала доходность в 8,76%.
      Доходность активов ЕНПФ с начала года
      (на 1 октября 2025 года)
      Управляющий Портфель
      (в тенге)      		 Доходность
      (в тенге)      		 Доходность
      (в %)
      Halyk Finance 42,1 млрд 2,9 млрд 7,51%
      "Сентрас Секьюритиз" 3,3 млрд 316,43 млн 12,56%
      Alatau City Invest 13,3 млрд 925,86 млн 7,39%
      Halyk Global Markets 7 млрд 455,99 млн 7,33%
      BCC Invest 8,5 млрд 600,61 млн 8,76%
      НБРК ОПВР 594,85 млрд 11,55 млрд 0,08%
      НБРК 25 трлн 1,83 трлн 7,70%
      По данным Бюро национальной статистики

      Таким образом, по состоянию на 1 октября 2025 года все управляющие инвестиционным портфелем ЕНПФ смогли показать положительный рост, а один из них обгоняет текущую инфляцию в Казахстане

      Впрочем, важно помнить, что, даже если управляющие показывают убытки, это радикально не повлияет на благосостояние граждан. Дело в том, что пенсионные накопления казахстанцев защищаются государством.

      Такая гарантия существует не только для накоплений под управлением Нацбанка, но и для тех, что находятся в частных компаниях. Правда, там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

      Напомним, ранее стало известно, что казахстанскую пенсионную систему оценили наравне с канадской и швейцарской. Подробности можно узнать здесь.

      Пенсия
