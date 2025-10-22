jitsu gif
      Как в Канаде и Швейцарии: пенсионную систему Казахстана оценили в международном агентстве

      Опубликовано:

      Женщина копит деньги на пенсию
      Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

      Пенсионная система Казахстана вошла в число крепких "середнячков", согласно данным международного рейтингового агентства. Какие стороны наиболее сильные и что нужно изменить, узнайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Казахстан сохранил рейтинг B в отчете Mercer & CFA Institute "Global Pension Index 2025", подняв общий балл до 65 из 100, что сопоставимо с Канадой, Швейцарией и Саудовской Аравией.
      • Пенсионная система РК получила высокую оценку за целостность (81,1 балла) благодаря прозрачному регулированию и публичной отчетности, но низкую – за адекватность выплат (47,0 баллов).
      • Для улучшения системы рекомендуется расширить участие самозанятых, стимулировать добровольные накопления, повысить пенсионный возраст и улучшить финансовую грамотность населения.

      Пенсионная система в каждой стране может иметь свои особенности, которые отражаются на обеспечении благополучия населения.

      Чтобы узнать, как те или иные государства справляются с этой задачей, пенсионные системы оцениваются в рамках отчета Mercer & CFA Institute «Global Pension Index 2025» – исследование сравнивает 52 пенсионные системы, охватывающие 65% населения планеты.

      Как сообщает экономист Руслан Султанов в статье на платформе EconomyKZ.org, Казахстан входит в средний мировой эшелон, сопоставимый с Канадой, Швейцарией и Саудовской Аравией.

      "Индекс – мировой бенчмарк, оценивающий, насколько страны обеспечивают достойную, устойчивую и честно управляемую пенсию. Оценка строится по трем столпам:

      Свежая публикация по теме:
      Есть ли доход от пенсионных накоплений казахстанцев
      • адекватность (40%) – достаточность выплат;
      • устойчивость (35%) – готовность системы выдержать демографическое давление;
      • целостность (25%) – доверие, управление и защита прав вкладчиков.

      Средний мировой балл – 64,5 из 100, а низшей категории E (ниже 35 баллов) в мире больше нет: даже отстающие улучшили систему за последние годы", – отмечается в источнике.

      Мужчина складывает монетки в столбик
      Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

      Сильные стороны пенсионной системы РК

      Так, Казахстан сохранил рейтинг B, подняв общий балл до 65 из 100 (в 2024 году оценка составляла 64 балла). Структура оценки выглядит следующим образом:

      • адекватность – 47,0 балла;
      • устойчивость – 74,2 балла;
      • целостность – 81,1 балла.

      При этом отмечается, что высокий показатель целостности (81 балл) – это результат прозрачного регулирования и публичной отчетности.

      "Эта комбинация делает Казахстан одной из немногих стран с высокими показателями доверия и прозрачности при умеренной адекватности выплат. Главный вклад – сильное регулирование через ЕНПФ и высокий уровень управленческой прозрачности", – сообщает экономист.

      Что рекомендуют улучшить

      Одними из вызовов для пенсионный системы Казахстана в отчете названы низкий уровень замещения дохода (отношение пенсионного дохода к трудовому доходу перед пенсией) и недостаточный охват самозанятых граждан.

      Также достаточно низкая оценка адекватности системы (47 баллов), согласно мнению Руслана Султанова, сигнализирует о необходимости реформ.

      Женщина держит в руках деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Поэтому для Казахстана по итогам отчета были выдвинуты следующие рекомендации:

      • расширить участие работников вне формального сектора и самозанятых;
      • стимулировать добровольные накопления и корпоративные схемы;
      • повысить пенсионный возраст в связи с продолжительностью жизни;
      • уменьшить утечку средств до выхода на пенсию;
      • улучшить финансовую грамотность и вовлеченность женщин.

      "Казахстан укрепил позиции в мировом пенсионном рейтинге, показав высокое качество управления и доверия. Главная задача – сделать пенсию не только устойчивой, но и достаточной.

      Система, которая умеет расти вместе с экономикой, – лучший показатель зрелости государства", – отмечает экономист.

      Ранее аналитики подсчитали, сколько нужно накопить для безбедной пенсии в Казахстане.

      Также мы подсчитали, сколько нужно накопить, чтобы пенсия составила от 200 тыс. до 1 млн тенге.

      А позже стало известно, средний доход казахстанцев не превышает 237 тыс. тенге.

      Пенсия
