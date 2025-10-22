Как в Канаде и Швейцарии: пенсионную систему Казахстана оценили в международном агентстве

Пенсионная система Казахстана вошла в число крепких "середнячков", согласно данным международного рейтингового агентства. Какие стороны наиболее сильные и что нужно изменить, узнайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстан сохранил рейтинг B в отчете Mercer & CFA Institute "Global Pension Index 2025", подняв общий балл до 65 из 100, что сопоставимо с Канадой, Швейцарией и Саудовской Аравией.

Пенсионная система РК получила высокую оценку за целостность (81,1 балла) благодаря прозрачному регулированию и публичной отчетности, но низкую – за адекватность выплат (47,0 баллов).

Для улучшения системы рекомендуется расширить участие самозанятых, стимулировать добровольные накопления, повысить пенсионный возраст и улучшить финансовую грамотность населения.

Пенсионная система в каждой стране может иметь свои особенности, которые отражаются на обеспечении благополучия населения.

Чтобы узнать, как те или иные государства справляются с этой задачей, пенсионные системы оцениваются в рамках отчета Mercer & CFA Institute «Global Pension Index 2025» – исследование сравнивает 52 пенсионные системы, охватывающие 65% населения планеты.

Как сообщает экономист Руслан Султанов в статье на платформе EconomyKZ.org, Казахстан входит в средний мировой эшелон, сопоставимый с Канадой, Швейцарией и Саудовской Аравией.

"Индекс – мировой бенчмарк, оценивающий, насколько страны обеспечивают достойную, устойчивую и честно управляемую пенсию. Оценка строится по трем столпам:

Свежая публикация по теме: Есть ли доход от пенсионных накоплений казахстанцев

адекватность (40%) – достаточность выплат;

устойчивость (35%) – готовность системы выдержать демографическое давление;

целостность (25%) – доверие, управление и защита прав вкладчиков.

Средний мировой балл – 64,5 из 100, а низшей категории E (ниже 35 баллов) в мире больше нет: даже отстающие улучшили систему за последние годы", – отмечается в источнике.

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Сильные стороны пенсионной системы РК

Так, Казахстан сохранил рейтинг B, подняв общий балл до 65 из 100 (в 2024 году оценка составляла 64 балла). Структура оценки выглядит следующим образом:

адекватность – 47,0 балла;

устойчивость – 74,2 балла;

целостность – 81,1 балла.

При этом отмечается, что высокий показатель целостности (81 балл) – это результат прозрачного регулирования и публичной отчетности.

"Эта комбинация делает Казахстан одной из немногих стран с высокими показателями доверия и прозрачности при умеренной адекватности выплат. Главный вклад – сильное регулирование через ЕНПФ и высокий уровень управленческой прозрачности", – сообщает экономист.

Что рекомендуют улучшить

Одними из вызовов для пенсионный системы Казахстана в отчете названы низкий уровень замещения дохода (отношение пенсионного дохода к трудовому доходу перед пенсией) и недостаточный охват самозанятых граждан.

Также достаточно низкая оценка адекватности системы (47 баллов), согласно мнению Руслана Султанова, сигнализирует о необходимости реформ.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Поэтому для Казахстана по итогам отчета были выдвинуты следующие рекомендации:

расширить участие работников вне формального сектора и самозанятых;

стимулировать добровольные накопления и корпоративные схемы;

повысить пенсионный возраст в связи с продолжительностью жизни;

уменьшить утечку средств до выхода на пенсию;

улучшить финансовую грамотность и вовлеченность женщин.

"Казахстан укрепил позиции в мировом пенсионном рейтинге, показав высокое качество управления и доверия. Главная задача – сделать пенсию не только устойчивой, но и достаточной.

Система, которая умеет расти вместе с экономикой, – лучший показатель зрелости государства", – отмечает экономист.

Ранее аналитики подсчитали, сколько нужно накопить для безбедной пенсии в Казахстане.

Также мы подсчитали, сколько нужно накопить, чтобы пенсия составила от 200 тыс. до 1 млн тенге.

А позже стало известно, средний доход казахстанцев не превышает 237 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.