    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Сколько казахстанцев получили новую четырехкратную выплату

      Опубликовано:

      Женщина кладет деньги на стол
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      "Шахтерское пособие" может состоять из двух или четырех выплат. Полную версию в 2025 году получили почти 5 тыс. казахстанцев. О выплатах какого размера идет речь, узнали журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане с 2024 года стало возможно оформить так называемое "шахтерское пособие" – специальную социальную выплату (ССВ) для граждан, которые долгое время работали на вредном производстве. Ее назначают с 55 лет до пенсии по возрасту.

      Правила оформления "шахтерского пособия" следующие:

      • наличие 7 лет официального трудового стажа на вредном производстве с уплатой обязательных профессиональных пенсионных взносов;
      • уход с вредной профессии или переход на "легкую" работу.

      Спецсоцвыплата назначается из четырех источников:

      1. из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ);
      2. из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;
      3. за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;
      4. за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

      Так как прожиточный минимум в 2025 году равен 46 228 тенге, то минимальный размер "шахтерского пособия" в полном размере равен 184 912 тенге, плюс выплата за счет пенсионных накоплений.

      За выплатой из четырех источников, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала года и по 1 октября обратилось 5 032 человека, а получателями стали 4 956 человек.

      Однако стоит учесть, что на самом деле не всем казахстанцам положена "полная" выплата из четырех источников. Некоторым назначают выплату из двух: за счет накоплений в ЕНПФ и из республиканского бюджета, то есть 92 456 тенге, плюс накопления.

      Такой вариант доступен тем, кто когда-то в прошлом работал на вредном производстве, а на момент обращения за ССВ является безработными или уже трудится на "легкой" работе.

      За неполной выплатой обратились 436 человек, и 431 из них ее назначили. Еще 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией и 75 граждан не ответили на SMS-сообщение. Отказ получили 6 человек из-за несоответствия обязательным условиям.

      В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 66, 4 источника – 720), Павлодарской (2 – 27 человек, 4 – 671 человек) и Восточно-Казахстанской (2 – 39 человек, 4 – 398 человек) областях.

      Отметим, что мы также рассказывали о том, как можно заранее узнать размер своей спецсоцвыплаты.

