Скидку на газ дадут некоторым алматинцам

Через сервис "Социальный кошелек" некоторые алматинцы смогут получить скидку на газ, например, получатели АСП. Подробнее о том, как выдается помощь от государства, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действует сервис "Социальный кошелек", через который нуждающиеся казахстанцы могут получать поддержку от государства. Как сообщает портал "Крыша", через этот сервис запустили новую льготу для жителей Алматы.

Жителям мегаполиса могут выделить скидку на оплату газа. Ваучеры, которые ее предоставляют, можно получить через "Социальный кошелек" в приложении eGov Mobile.

Кому положена скидка:

получателям адресной социальной помощи (АСП);

гражданам, зарегистрированным в системе социальных служб.

Размер скидки составляет 31,8%, а это значит, что обладатели ваучеров смогут оплачивать газ по тарифу 29,98 тенге, а не как все остальные – по 43,99 тенге. Однако важно учесть, что ваучер можно использовать для оплаты только на один лицевой счет.

Для оформления ваучера не нужно никуда обращаться. Граждане, которым он положен, получат SMS-сообщение с номера 1414 и после этого смогут его активировать.

Как активировать ваучер:

зайти в приложение eGov Mobile и найти сервис "Социальный кошелек"; найти раздел "Газ и топливо"; указать лицевой счет; после активации скидка отразится в следующей квитанции.

Важно: активировать ваучер можно с 7 по 29 число октября.

Напомним, через "Социальный кошелек" некоторые казахстанцы также могут получить бесплатные лекарства.

А недавно через этот сервис организовали бесплатное питание для школьников.

Также сообщалось, что в Казахстане запустили пилотную выдачу скидочных ваучеров на покупку продуктов.

