Скидку на газ смогут онлайн получить нуждающиеся казахстанцы

Через сервис "Социальный кошелек" получатели адресной социальной и жилищной помощи в Казахстане смогут получить скидочный ваучер ну оплату газа. Жителей каких регионов это коснется, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане в пилотном режиме действует "Социальный кошелек" – специальный сервис, через который некоторые казахстанцы могут получить поддержку от государства, например, бесплатные лекарства или горячее питание.

Полноценный запуск сервиса запланирован на 2025 год, а пока, как сообщили в Министерстве энергетики РК, в "Социальный кошелек" добавили новый функционал: теперь через него казахстанцы смогут получить скидку на оплату газа.

Скидочные ваучеры будут выдавать получателям адресной социальной и жилищной помощи, но пока только тем, кто проживает в Шымкенте и Западно-Казахстанской области. Скидка начисляется на лицевой счет абонента QazaqGaz Aimaq, а ее размер зависит от объема потребления газа за текущий месяц.

Чтобы получить скидку, граждане должны установить и запустить приложение eGov mobile и найти там сервис "Социальный кошелек".

Стоит отметить, что некоторые граждане, которым ваучер положен по статусу, уже начали получать SMS-сообщения о необходимости установления приложения, где будет доступен сервис, через Единый контакт-центр 1414.

В министерстве также отметили, что "пилот" будет длиться 6 месяцев, и по его результатам будет принято решение о масштабировании проекта на весь Казахстан.