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"Социальный кошелек" для получения бесплатных лекарств и питания запустят во всех регионах Казахстана

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Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане работает "Социальный кошелек" – банковский счет для пособий, который нельзя арестовать. Его будут использовать для выдачи бесплатных лекарств и питания. Подробности читайте на NUR.KZ.

Уже не первый год в пилотном режиме в Казахстане действует "Социальный кошелек". По своей сути он является электронным счетом, который привязан к ИИН гражданина.

Используется он для начисления пособий и социальных выплат, а его бесспорное преимущество перед обычными счетами заключается в неприкосновенности – "Социальный кошелек" нельзя арестовать, взыскать с него деньги, однако и пополнять его самостоятельно граждане не могут.

Между тем в Казахстане планируется масштабировать данный проект. Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, с 1 сентября жители всех регионов страны, которым положены бесплатные лекарства и льготное питание в школах, могут получать их с помощью ваучеров, начисленных на "Электронные кошельки" нуждающихся.

Примечательно, что такой функционал работает в пилотном режиме с конца 2023 года. За это время к системе успели подключить 43 организации, которые предоставляют лекарства, и 93 организации питания. Всего было реализовано 30 тыс. медицинских рецептов и 27 тыс. обедов.

Ожидается, что данный способ поддержки граждан станет не только эффективным и удобным, но также снизит коррупционные риски в виде незаконных приписок – ситуаций, когда организация отчитывалась о предоставлении услуг, а на деле их "получатель" даже не обращался за ними.

"Социальный кошелек" призван облегчить получение гражданами мер государственной поддержки за счет того, что внутри приложения eGov собираются все инструменты и меры поддержки, которые государство оказывает гражданину. Удобно получать госпомощь, отслеживать всю историю.

Ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность каких-либо незаконных приписок. Планируется, что до конца текущего года по горячему питанию и по лекарствам продукт будет доступен всем гражданам нашей страны", – поделился планами генеральный директор ТОО BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

Также в рамках "Социального кошелька" планируется запуск других пилотных проектов, в том числе по монетизации денежных средств, закупке технических средств реабилитации для людей с инвалидностью, оказанию адресной социальной помощи, покупке важных продуктов для социально уязвимых категорий населения и даже по предоставлению для потребителей товарного газа и компенсации повышения цен на топливо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2141940-socialnyy-koshelek-dlya-polucheniya-besplatnyh-lekarstv-i-pitaniya-zapustyat-vo-vseh-regionah-kazahstana/

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