Какие соцвыплаты достигают 1,5 млн тенге в Казахстане

Работая, казахстанцы могут рассчитывать на социальные выплаты из ГФСС. Например, в связи с беременностью их средний размер достигает 1,5 млн тенге. О каких еще суммах идет речь, читайте на NUR.KZ.

Помимо государственных пособий, казахстанцы также могут получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Они положены только официально трудоустроенным гражданам, за которых работодатели платят социальные отчисления.

Как рассказали в ГФСС, только с января по август текущего года соцвыплаты получили более 1,1 млн человек. Общая сумма выплат достигла 643,7 млрд тенге – это на 3,4% больше, чем было годом ранее.

Какие соцвыплаты получают казахстанцы

Всего предусмотрено пять социальных рисков, в рамках которых гражданам положены выплаты:

утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря работы; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 года.

Величина каждой выплаты рассчитывается индивидуально. Например, средний ежемесячный размер назначенной соцвыплаты по утрате трудоспособности на 1 сентября 2025 года составил 71 468 тенге. Ее получили порядка 97 тыс. человек, а общая сумма выплат достигла 34,5 млрд тенге.

У соцвыплаты по случаю потери кормильца средний размер достиг 74 460 тенге. Выплаты получили 66 тыс. семей на сумму 25,3 млрд. тенге.

Напомним, что обе соцвыплаты назначаются гражданам вместе с государственными пособиями по инвалидности и потере кормильца.

Что касается выплаты по случаю потери работы, то ее средний размер составил 90 580 тенге. За полгода ее получили порядка 264,3 тыс. граждан, а общая сумма выплат достигла 84 млрд. тенге. О том, как назначают эту соцвыплату и от чего зависит ее размер, мы подробно рассказывали здесь.

Также казахстанки могут оформить "декретные", то есть единовременную выплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами. На 1 сентября ее выплатили 148,3 тыс. будущих мам на общую сумму 210,7 млрд тенге. В среднем они получили по 1 500 347 тенге.

После рождения ребенка казахстанцы также могут в течение полутора лет получать соцвыплату по случаю потери дохода в связи с уходом за ним. Ее средний ежемесячный размер составил 87 849 тенге. За шесть месяцев эту выплату оформили 170,4 тыс. человек, а общая сумма достигла 289,3 млрд тенге.

Напомним, что ранее у декретных выплат не было максимального размера, и некоторые недобросовестные казахстанки, пользуясь лазейками в законе, незаконно увеличивали итоговые суммы. Именно поэтому в правительстве было решено ввести максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам. Теперь он равен 7 минимальным зарплатам независимо от количества работодателей.

