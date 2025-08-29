jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Как может измениться процедура назначения АСП

      Опубликовано:

      Деньги в руках у мужчины
      Деньги. Иллюстративное фото: Igor Bastrakov / Getty Images

      Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на брифинге в СЦК рассказал о планах применения возможностей ИИ в части назначения АСП, передает корреспондент NUR.KZ.

      "В будущем ИИ будет применяться для автоматизации процесса оценки совокупного имущества граждан при назначении адресной социальной помощи", - сказал Олжас Анафин.

      По его словам, при помощи мобильного приложения FSM Social в текущем году было обследовано 100 тыс. семей, более 90 тыс. из которых включали в свои заявления фото с условиями проживания.

      "На основании заявлений было проведено обучение модели ИИ, что позволяет обеспечить высокую точность и устойчивость ее прогнозов.

      Уже проведен анализ значимости факторов, влияющих на принятие решений, а также комплексная валидация модели. Достигнут уровень точности свыше 90%, что подтверждает ее готовность к внедрению.

      В дальнейшем обученная модель будет применяться для обработки новых визуальных данных. Полученные результаты оценки будут направляться участковым комиссиям для принятия решений по назначению АСП", - пояснил он.

      Ожидается, что использование ИИ обеспечит более объективный подход, повысит прозрачность процесса и ускорит сроки принятия решений.

      Напомним, недавно Высшая аудиторская палата (ВАП) опубликовала отчет, среди показателей также была затронута адресная социальная помощь (АСП). Оказалось, почти 1,5 тысячи семей получали ее, имея несколько объектов недвижимости, в том числе коммерческую.

      При этом, напомним, АСП назначается казахстанцам, чей доход на душу "не дотягивает" до черты бедности (около 38 тыс. тенге на человека в целом по Казахстану).

      Добавим, что с января 2025 года размер АСП рассчитывается на основе медианного дохода.

      И еще в 2024 году в Минтруда отмечали, что будут бороться с мошенничеством при назначении АСП.

      А уже в апреле текущего года были предложены поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи.

