Правила получения АСП хотят изменить в Казахстане

Поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи подготовило Минтруда - проект опубликован на портале "Открытые НПА".

Публичное обсуждение проекта продлится с 17 апреля по 5 мая текущего года.

Как считают авторы поправок, предстоящие изменения в механизме назначения адресной социальной помощи позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

Проектом приказа предусматривается получение сведений о расходных операциях, движению денежных средств на банковских счетах, банковских займах, микрокредите, сберегательном вкладе, депозите при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.

По мнению разработчиков, принятие проекта приказа позволит усилить адресность и прозрачность оказания адресной социальной помощи реально нуждающимся гражданам и обеспечить целевую поддержку со стороны государства.

Напомним, главная цель АСП - не обеспечивать бедную семью, а помочь ей выбраться из трудного финансового положения. Помимо выплат, людям помогают найти работу, а если они не хотят ее искать, то и выплаты тогда не назначаются.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства".