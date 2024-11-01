"Покупают машины или квартиры": как в Казахстане будут бороться с мошенничеством при назначении АСП

Случаи обмана при назначении АСП подтолкнули Минтруда к усилению контроля – теперь у претендующих на соцпомощь семей будут проверять не только доходы, но и расходы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила министр, еще 5 лет назад среди получателей АСП наблюдались элементы иждивенчества и мошеннических действий – некоторые семьи обманывали, подделывали документы и фиктивно разводились. Сегодня такие случаи единичны. Однако меры для минимизации таких рисков все же будут приняты.

"В этом году глава государства поручил Министерству труда и соцзащиты населения пересмотреть механизм оказания АСП, чтобы учитывались не только доходы граждан, но и расходы. Так, теперь совершеннолетние члены семьи, подающей заявление на назначение АСП, должны будут дать согласие на предоставление данных о доходах и расходах, после чего будет направлен запрос в банки второго уровня, и мы получим доступ к информации по тратам семьи и кассовым операциям", – проинформировала Светлана Жакупова.

Министр добавила, что если заявленный доход семьи окажется ниже расходов, то соответственно эта разница уже не позволит претендовать на АСП.

"Например, если семья позволила себе купить машину или квартиру за последние три месяца, то рассчитывать на соцпособие не стоит", – подчеркнула министр.

По словам Жакуповой, прохождение социального аудита перед получением мер господдержки – распространенная международная практика.

"Думаю, это справедливо по отношению к добросовестным, законопослушным налогоплательщикам. Они должны быть уверены, что их налоги распределяются правильно", – считает глава Минтруда.

Новшества, по данным Минтруда, вступят в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.