Незаслуженная госпомощь: сколько казахстанцев получали АСП, не имея достаточных оснований

Адресная социальная помощь выплачивается в определенных случаях. Однако почти 1,5 тысячи семей получали ее, имея несколько объектов недвижимости, в том числе коммерческую. Об этом читайте на NUR.KZ.

Выявлено 1468 семей-получателей АСП, имеющих коммерческую недвижимость, а также 15 семей, владеющих от 6 до 12 объектов недвижимости.

ВАП отмечает проблемы в системе распределения АСП, включая неэффективное распределение средств, непрозрачность назначения помощи и отсутствие комплексного подхода к решению проблемы бедности.

Высшая аудиторская палата (ВАП) опубликовала отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Среди множества показателей также была затронута статья расходов под названием "адресная социальная помощь" (АСП).

Она назначается казахстанцам, чей доход на душу "не дотягивает" до черты бедности (около 38 тыс. тенге на человека в целом по Казахстану).

Согласно данным отчета, на 1 января 2025 года получателями АСП числились 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей. А сумма выплат составляла 39,5 млрд тенге (в 2023 году – 598,4 тыс. чел. из 114,1 тыс. семей получили 57,4 млрд тенге).

При этом были выявлены некоторые проблемы, которые указывают на неэффективное распределение и трату бюджетных средств, выделяемых на госпомощь для населения.

Получали АСП, не имея признаков нуждающихся

Как сообщается в отчете ВАП, для определения соответствия семей (лиц) критериям для получения АСП действует платформа "Цифровая карта семьи" (ЦКС).

Она получает и объединяет данные по казахстанцам из 30 информационных систем и устанавливает 5 категорий уровня социального благополучия семей (лиц): от А (благополучный) до Е (экстренный).

Однако среди получателей АСП оказались не только лица и семьи категории С (неудовлетворительный), число которых составило 47,5 тыс. человек или 8,3 тыс. семей (17,7% от общего количества семей), но также:

категории B (удовлетворительный) – 5 тыс. семей (10,6% от общего количества семей);

категории А (благополучный) – относятся 92 семьи получателей АСП (0,2%).

Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

В том числе некоторые получатели имели сразу несколько объектов недвижимости, а также коммерческую недвижимость.

"В ходе анализа ВАП в рамках экспертно-аналитической деятельности выявлены 15 семей-получателей АСП, владеющих от 6 до 12 объектов недвижимости, 1 468 семей-получателей АСП, у которых есть коммерческая недвижимость", – сообщается в источнике.

Так, в Туркестанской области выявлено 442 подобных семей, в Жетісу – 156 семей, в области Абай – 126, в Мангистауской области – 118, в Жамбылской области – 116 семей, в Шымкенте – 108 и так далее.

Это может указывать на то, что назначение госпомощи может быть недостаточно проработанным и прозрачным. Поэтому в ВАП отмечают следующие наиболее важные проблемы адресной социальной помощи в Казахстане:

неэффективное распределение средств – из-за недостаточной точности в определении нуждающихся категорий граждан, что связано с недостаточно эффективными механизмами оценки их нуждаемости;

– из-за недостаточной точности в определении нуждающихся категорий граждан, что связано с недостаточно эффективными механизмами оценки их нуждаемости; непрозрачность назначения АСП – отмечается необходимость усовершенствования цифровой платформы ЦКС путем добавления инструментов искусственного интеллекта, так как действующий механизм отбора непрозрачен и может допустить необоснованное назначение получателей АСП;

– отмечается необходимость усовершенствования цифровой платформы ЦКС путем добавления инструментов искусственного интеллекта, так как действующий механизм отбора непрозрачен и может допустить необоснованное назначение получателей АСП; отсутствие должного комплексного подхода к решению проблемы бедности – АСП часто рассматривается как отдельная мера, а не часть более широкого пакета социальных программ, направленных на решение проблем бедности (образование, здравоохранение, доступ к жилью и другим базовым услугам).

Напомним, что с января 2025 года размер АСП рассчитывается на основе медианного дохода.

Также в 2024 году в Минтруда отмечали, что будут бороться с мошенничеством при назначении АСП.

А уже в апреле текущего года были предложены поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи.

