Сколько денег платят казахстанцам за усыновление новорожденных детей

Неработающие приемные родители получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, сумма которого варьируется в зависимости от очередности ребенка в семье.

Работающие приемные родители, за которых осуществлялись взносы в Фонд социального страхования, имеют право на выплату по случаю потери дохода в связи с усыновлением и социальную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет, размер которых зависит от среднемесячного дохода.

Усыновление – это принятие в семью ребенка, подразумевающее полную ответственность усыновителей за него, как если бы ребенок был родным по крови. Соответственно, и ребенок – усыновляемое лицо – в этом случае получает права на имущество новых родителей в будущем.

Чтобы поддержать казахстанцев, которые решили усыновить или удочерить новорожденного ребенка, государство предусмотрело несколько видов выплат и пособий, согласно статьям 77-82 Социального кодекса РК.

Они назначаются в зависимости от статуса приемных родителей.

Выплата для всех усыновителей

Семьи, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку (попечительство) новорожденных детей, в первую очередь получают единовременное пособие на рождение ребенка. Его сумма зависит от количества детей:

на каждого из первых трех (своих или усыновленных) – по 38 МРП ( 149 416 тенге на 2025 год);

на 2025 год); на четвертого и последующих – по 63 МРП (247 716 тенге).

Далее госпомощь и выплаты зависят от статуса трудоустройства родителя-получателя.

Если родитель безработный

Неработающему приемному родителю назначается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Оно выплачивается ежемесячно до достижения ребенком (своего или усыновленного) возраста полутора лет в размере:

на первого ребенка в семье – 5,76 МРП ( 22 648 тенге );

); на второго – 6,81 МРП ( 26 776 тенге );

); на третьего – 7,85 МРП ( 30 866 тенге );

); на четвертого и более детей – по 8,9 МРП (34 994 тенге) на каждого.

Выплаты для работающих родителей

Если приемный родитель, который берет на себя обязанности по уходу за новорожденным приемным ребенком, имеет трудоустройство и если за родителя осуществлялись взносы в Фонд социального страхования (ФМС), то он может получать два вида соцвыплат.

Первая – выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, удочерением новорожденного ребенка. Ее размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев.

Она назначается на весь период, указанный в листе о временной нетрудоспособности.

Также назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года и не может быть менее размера пособия по уходу, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка.

А максимальная сумма соцвыплаты по уходу за ребенком не может превышать 40% от 7-кратного минимального размера заработной платы (595 000 тенге на 2025 год).

Отметим, что размеры соцвыплат зависят от наличия соответствующих отчислений. Поэтому важно проверять, действительно ли работодатель осуществлял все взносы за работников.

