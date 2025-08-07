Сколько денег платят казахстанцам за усыновление новорожденных детей
Прием ребенка в свою семью требует от казахстанцев много сил и ответственности. А чтобы их поддержать, государство выделяет средства на четыре вида материальной помощи. Об этом читайте на NUR.KZ.
Усыновление – это принятие в семью ребенка, подразумевающее полную ответственность усыновителей за него, как если бы ребенок был родным по крови. Соответственно, и ребенок – усыновляемое лицо – в этом случае получает права на имущество новых родителей в будущем.
Чтобы поддержать казахстанцев, которые решили усыновить или удочерить новорожденного ребенка, государство предусмотрело несколько видов выплат и пособий, согласно статьям 77-82 Социального кодекса РК.
Они назначаются в зависимости от статуса приемных родителей.
Выплата для всех усыновителей
Семьи, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку (попечительство) новорожденных детей, в первую очередь получают единовременное пособие на рождение ребенка. Его сумма зависит от количества детей:
- на каждого из первых трех (своих или усыновленных) – по 38 МРП (149 416 тенге на 2025 год);
- на четвертого и последующих – по 63 МРП (247 716 тенге).
Далее госпомощь и выплаты зависят от статуса трудоустройства родителя-получателя.
Если родитель безработный
Неработающему приемному родителю назначается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Оно выплачивается ежемесячно до достижения ребенком (своего или усыновленного) возраста полутора лет в размере:
- на первого ребенка в семье – 5,76 МРП (22 648 тенге);
- на второго – 6,81 МРП (26 776 тенге);
- на третьего – 7,85 МРП (30 866 тенге);
- на четвертого и более детей – по 8,9 МРП (34 994 тенге) на каждого.
Выплаты для работающих родителей
Если приемный родитель, который берет на себя обязанности по уходу за новорожденным приемным ребенком, имеет трудоустройство и если за родителя осуществлялись взносы в Фонд социального страхования (ФМС), то он может получать два вида соцвыплат.
Первая – выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, удочерением новорожденного ребенка. Ее размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев.
Она назначается на весь период, указанный в листе о временной нетрудоспособности.
Также назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года и не может быть менее размера пособия по уходу, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка.
А максимальная сумма соцвыплаты по уходу за ребенком не может превышать 40% от 7-кратного минимального размера заработной платы (595 000 тенге на 2025 год).
Ранее мы рассказывали, на что хватает пособий и выплат по уходу за ребенком в Казахстане.
Отметим, что размеры соцвыплат зависят от наличия соответствующих отчислений. Поэтому важно проверять, действительно ли работодатель осуществлял все взносы за работников.
А в некоторых случаях казахстанцы могут работать по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) вместо трудового договора. Как в этом случае назначаются пособия, мы рассказывали в этой статье.
