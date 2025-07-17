Сколько денег выплатили на детей в Казахстане

С начала года казахстанцы получили пособий и соцвыплат на рождение и по уходу за ребенком на сумму в 437,7 млрд тенге. Деньги получили 369,1 тыс. человек. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существуют меры поддержки для семей с детьми. Некоторые из них единовременные, а другие – выплачиваются в течение полутора лет.

Во-первых, государство платит пособие по рождению ребенка. Его получают все казахстанки без исключения. Во-вторых, после этого мамы получают пособие или социальную выплату по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, размеры пособия на рождение ребенка в 2025 году следующие:

на первых трех детей – 149 416 тенге единовременно;

единовременно; на четвертого и последующих – 247 716 тенге.

Всего пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета с начала 2025 года получили 169,2 тыс. человек на сумму 30,6 млрд тенге, а в июне – 24,2 тыс. на 4,3 млрд тенге.

Что касается пособия по уходу за ребенком, то его с начала года в среднем получали 123,8 тыс. человек на сумму 21,7 млрд тенге, а непосредственно в июне – 124,5 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размеры зависят от того, какой ребенок по счету, и в 2025 году они следующие:

за первого ребенка – 22 648 тенге в месяц;

в месяц; за второго – 26 777 тенге;

за третьего – 30 866 тенге;

за четвертого и последующих – 34 995 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие выплаты получают работающие казахстанки

Важно учесть, что официально трудоустроенные мамы получают не пособие, а соцвыплату из Государственного фонда социального страхования по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

За первую половину 2025 года эта выплата назначена 129,2 тыс. человек на сумму 218,5 млрд тенге. В июне ее получили 19,5 тыс. человек на сумму 35,5 млрд тенге.

Средний размер выплаты составил 89 881 тенге, однако все зависит от размера среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года.

Отметим, что помимо ежемесячной выплаты работающим казахстанкам положены "декретные" – соцвыплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами.

Выплата зависит от среднемесячного официального дохода за последние 12 месяцев. По итогам первого полугодия ее средний размер составил 1 556 736 тенге.

Всего единовременную выплату с начала года получили 116,1 тыс. человек на общую сумму 166,9 млрд тенге, в том числе в июне выплату получили 19,4 тыс. человек на сумму свыше 22 млрд тенге.

Напомним, ранее декретные выплаты не имели "потолка", однако из-за коррупционных рисков в правительстве решили ввести ограничения, после чего их средний размер резко уменьшился.

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