Детям из многодетных семей предоставят бесплатное питание в детсадах Казахстана, но не всем

В Казахстане вступило в силу постановление, которое обязывает государство полностью оплачивать питание детям из многодетных семей, если они являются получателями АСП. Подробности читайте на NUR.KZ.

Согласно действующим правилам, государство частично возмещает затраты на питание в дошкольных учреждениях для детей из ряда уязвимых категорий.

В этот список также входят дети из многодетных семей и те, кто живет в домохозяйствах, получающих адресную социальную помощь (АСП) или имеющих доход ниже прожиточного минимума (ПМ).

Раньше такие дети могли рассчитывать только на компенсацию, которая покрывает часть расходов, даже если они одновременно принадлежали к обеим категориям населения.

Теперь, согласно постановлению Правительства РК, которое опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК, при совпадении двух условий, многодетность и получение АСП (или доходы ниже ПМ), питание оплачивается на 100%. Расходы покрываются за счет местных бюджетов.

Однако, если ребенок относится только к одной из категорий, компенсация остается частичной, как и было раньше. Сам же список льготных категорий не изменился, туда по-прежнему входят дети-сироты, дети с инвалидностью, воспитанники интернатов и многие другие.

Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня, то есть 15 июля 2025 года.

Напомним, адресная социальная помощь в Казахстане назначается семьям, у которых совокупный доход на каждого члена оказывается меньше черты бедности.

Также отметим, что при назначении АСП начали проверять расходы потенциальных получателей, в том числе на предмет наличия крупных покупок или необязательных трат.

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