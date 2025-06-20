На какие выплаты могут рассчитывать казахстанцы с инвалидностью
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Чем тяжелее степень утраты трудоспособности, тем выше сумма выплат. У пособия по инвалидности от общего заболевания размер может превышать 101 тыс. тенге. О мерах поддержки граждан читайте на NUR.KZ.
В Казахстане граждане с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.
Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала года на выплату пособий этим двум категориям населения было направлено 272,7 млрд тенге из республиканского бюджета и еще 37,3 млрд тенге – из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Всего по состоянию на 1 июня 2025 года пособие по инвалидности получили 542,5 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – порядка 198,1 тыс. человек.
Размеры обоих пособий зависят в первую очередь от величины прожиточного минимума (ПМ), который устанавливается законом о республиканском бюджете. В 2025 году 1 ПМ равен 46 228 тенге.
Пособие по инвалидности также зависит от степени потери трудоспособности и причины. Например, у пособий по инвалидности от общего заболевания в 2025 году размер следующий:
- для 1 группы – 101 702 тенге;
- для 2 группы – 81 362 тенге;
- для 3 группы – 55 474 тенге.
При этом для некоторых категорий граждан размер пособий может быть значительно выше. Например, для военнослужащих, которые получили инвалидность из-за ранения во время службы, размер пособия может превышать 182 тыс. тенге. Но это не касается военнослужащих в резерве или срочников.
Что касается соцвыплаты из ГФСС по потери трудоспособности, то оно положено только гражданам, которые до получения инвалидности были официально трудоустроены.
На 1 июня ее средний размер составляет 70 245 тенге, а получили ее 93,2 тыс. человек. Важно учесть, что соцвыплата по потере трудоспособности назначается как дополнение к пособию и не является его заменой.
Для семей, потерявших кормильца, все зависит от того, сколько именно осталось иждивенцев у умершего. Например, на одного ребенка государство в 2025 году платит 42 530 тенге, а на шестерых и более – 138 684 тенге на всех.
Средний размер соцвыплаты из ГФСС по случаю потери кормильца равен 72 524 тенге. Выплаты из фонда получили 64,2 тыс. семей.
Напомним, пособия по инвалидности и потере кормильца в 2025 году выросли на 6,5% вместе с прожиточным минимумом.
Аналогичное повышение произошло и для социальных выплат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2257704-na-kakie-vyplaty-mogut-rasschityvat-kazahstancy-s-invalidnostyu/
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