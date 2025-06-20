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    Финансы

      На какие выплаты могут рассчитывать казахстанцы с инвалидностью

      Опубликовано:

      Оформление пособий в онлайн-формате.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Чем тяжелее степень утраты трудоспособности, тем выше сумма выплат. У пособия по инвалидности от общего заболевания размер может превышать 101 тыс. тенге. О мерах поддержки граждан читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане граждане с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

      Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала года на выплату пособий этим двум категориям населения было направлено 272,7 млрд тенге из республиканского бюджета и еще 37,3 млрд тенге – из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

      Всего по состоянию на 1 июня 2025 года пособие по инвалидности получили 542,5 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – порядка 198,1 тыс. человек.

      Размеры обоих пособий зависят в первую очередь от величины прожиточного минимума (ПМ), который устанавливается законом о республиканском бюджете. В 2025 году 1 ПМ равен 46 228 тенге.

      Пособие по инвалидности также зависит от степени потери трудоспособности и причины. Например, у пособий по инвалидности от общего заболевания в 2025 году размер следующий:

      • для 1 группы – 101 702 тенге;
      • для 2 группы – 81 362 тенге;
      • для 3 группы – 55 474 тенге.
      При этом для некоторых категорий граждан размер пособий может быть значительно выше. Например, для военнослужащих, которые получили инвалидность из-за ранения во время службы, размер пособия может превышать 182 тыс. тенге. Но это не касается военнослужащих в резерве или срочников.

      Что касается соцвыплаты из ГФСС по потери трудоспособности, то оно положено только гражданам, которые до получения инвалидности были официально трудоустроены.

      На 1 июня ее средний размер составляет 70 245 тенге, а получили ее 93,2 тыс. человек. Важно учесть, что соцвыплата по потере трудоспособности назначается как дополнение к пособию и не является его заменой.

      Для семей, потерявших кормильца, все зависит от того, сколько именно осталось иждивенцев у умершего. Например, на одного ребенка государство в 2025 году платит 42 530 тенге, а на шестерых и более – 138 684 тенге на всех.

      Средний размер соцвыплаты из ГФСС по случаю потери кормильца равен 72 524 тенге. Выплаты из фонда получили 64,2 тыс. семей.

      Напомним, пособия по инвалидности и потере кормильца в 2025 году выросли на 6,5% вместе с прожиточным минимумом.

      Аналогичное повышение произошло и для социальных выплат.

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