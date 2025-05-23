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Сколько денег платит государство многодетным семьям и награжденным матерям в Казахстане

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Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для воспитания детей и их обеспечения требуются немалые денежные средства. Поэтому государство стремится поддерживать многодетные семьи, оказывая им финансовую помощь. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстан предоставляет ежемесячные пособия многодетным семьям с 4 и более детьми, размер которых зависит от количества детей и варьируется от 63 030 до 110 332 тенге в 2025 году.
  • Матери с большим количеством детей получают пожизненные ежемесячные выплаты: 25 165 тенге за подвеску "Күміс алқа" и 29 097 тенге за подвеску "Алтын алқа" или звание "Мать-героиня".
  • Государственная поддержка многодетных семей направлена на повышение рождаемости в стране, так как, по прогнозам ООН, суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане снизится до 2,42 к 2050 году.

Вопрос повышения рождаемости и воспроизводства населения является важным для многих развитых и развивающихся стран, так как люди – это важный элемент экономики в виде рабочей силы.

Однако страны, включая и Казахстан, сталкиваются со сложностями в данном вопросе: суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – среднее число детей на одну женщину на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. примерно от 15 до 50 лет) – падает.

Так, если в 2021 году он составлял 3,32, то в 2024 году СКР снизился до 2,80. А к 2050 году, по прогнозам ООН, значение показателя составит уже 2,42. То есть прогнозы указывают на риски увеличения доли стареющих граждан в Казахстане – а это может отразиться на возможности их пенсионного обеспечения.

О том какие меры поддержки большей рождаемости на одну семью действуют в Казахстане, рассказали в Telegram-канале Юрист "ПАРАГРАФ".

Пособия многодетным семьям

"На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода", – отмечается в источнике.

Фигурки членов семьи из картона лежат рядом с монетами
Монеты и фигурки людей. Иллюстративное фото: Seamind Panadda/EyeEm/Getty Images

При соответствии этим условиям казахстанцам назначаются ежемесячные выплаты, размеры которых зависят от количества детей. Например, в 2025 году они составляют следующие суммы для семей:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
То есть статус многодетной семьи будет поддерживаться до тех пор, пока семья соответствует критериям многодетности. А когда дети вырастают и живут отдельно, пособие уже не выплачивается.

Однако есть и пожизненные выплаты.

Поддержка матерей с большим количеством детей

Отдельная финансовая помощь выделятся матерям, имеющим большое количество детей. При этом она обеспечивается на постоянной основе, даже если дети уже выросли.

Так, деньги выделяются в виде ежемесячного пособия в рамках наград:

  • за подвеску "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 25 165 тенге;
  • за подвеску "Алтын алқа" или полученное ранее звание "Мать-героиня", ордена "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге в месяц.

Напомним, что в 2025 году в Казахстане выросли размеры государственных пособий по рождению ребенка, по уходу за ним, а также для многодетных семей. Дополнительно для них были введены новые налоговые вычеты.

Также есть и другие пособия не только для многодетных семей.

Дополнительно сообщалось, что совмещающих декрет и работу казахстанок обяжут вернуть деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2247984-skolko-deneg-platit-gosudarstvo-mnogodetnym-semyam-i-nagrazhdennym-materyam-v-kazahstane/