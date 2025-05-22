"Обяжут вернуть деньги": совмещающие декрет и работу казахстанки недовольны правилами выплат

Получающие декретные выплаты мамы не имеют на них права, если отпуск по уходу за ребенком совмещают с работой. Госорганы решили строго контролировать этот процесс, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, женщины, получающие декретные выплаты, не имеют на них права, если отпуск по уходу за ребенком совмещают с работой. В случае, если кто-то нарушает эту норму - их обяжут вернуть полученные от государства деньги.

Но не все согласны с данной мерой. Например, для жительницы Астаны Александры Агымбаевой это уже третий декретный отпуск. Сейчас ее младшему сыну год и семь месяцев. Полтора года она получала пособие в размере 50 тыс. тенге. Честно признается: этой суммы не хватало даже на памперсы. Поэтому норму, согласно которой выплаты по уходу за ребенком прекращаются, если родитель выходит на работу, она считает неправильной.

"Думаю, если в любом случае не хватает этих пособий, дополнительный заработок не помешает. Я думаю, что нужно получать и пособие, и, если не хватает, конечно, нужно. На что-то же надо кормить детей и себя содержать", - считает Агымбаева.

В госфонде соцстрахования говорят: пособие можно получать только при наступлении социального риска - то есть утраты дохода. Это норма закреплена в Социальном кодексе, который вступил в силу еще в 2023 году. При этом прекращаются выплаты только на основании письменного заявления.

"Получатель социальной выплаты по уходу за ребенком в случае выхода на работу должен информировать фонд путем подачи заявления о том, что он вышел на работу и возобновил свою трудовую деятельность. В случае поступления заявления от получателя выплата прекращается со следующего месяца после поступления заявления.

В случае, если у нас образовывается излишне выплаченная сумма, то с заявителем проводится уведомительная работа. В рамках уведомления заявителю дается срок для возмещения излишне выплаченной суммы. И если в установленные сроки не заключается медиативное соглашение и заявителем не возвращаются излишне выплаченная сумма, то только в этом случае уже обращаются в суд для возврата излишне выплаченной суммы", - объяснила директор департамента АО "Госфонд соцстрахования" Дина Баегизова.

В фонде подчеркивают, на сегодня исковых заявлений, которые касаются возобновления трудовой деятельности, они не инициировали. Пока только ведут статистику и мониторинг получателей, за которых поступают пенсионные или социальные отчисления.

По данным телеканала, в прошлом году выплаты назначили 277 тыс. казахстанцам. 32% из них поступали на социальные отчисления, но в большинстве случаев это были разовые поступления. У оставшихся 9% отчисления идут уже больше четырех месяцев.

Но в госфонде пока никаких санкций не принимают, оставляя за собой право отправить нарушителям уведомления. К слову, в прошлом году 125 получателей выплат добровольно вернули излишние суммы.

Напомним, в марте текущего года мы писали, что в Казахстане установили максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам. Теперь он равен 7 МЗП независимо от количества работодателей.

Отметим, что соцвыплата в связи с беременностью и родами выплачивается единовременно в размере среднемесячного дохода за срок, указанный в больничном листе, выданном вышедшей в декрет казахстанце.

Добавим, что средний размер декретных выплат в 2024 году в Казахстане составил 1,6 млн тенге.