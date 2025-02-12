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На работу перед пенсией: как пожилым казахстанцам помогают с трудоустройством

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Пенсионерка считает деньги
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам в возрасте помогают найти работу в рамках программы "Серебряный возраст". В 2024 году ее участниками стали 19 199 человек. На каких условиях они трудоустроились, узнали журналисты NUR.KZ.

Проблемы с поиском работы могут возникнуть не только у молодежи, но и у людей в предпенсионном возрасте. Первым обычно не хватает опыта, а вторых часто не хотят брать из-за скорого выхода на пенсию.

Между тем в Казахстане уже не первый год работает программа "Серебряный возраст", которая помогает людям старше 50 лет найти работу. Стоит отметить, что с каждым годом участников программы становится только больше.

Так, например, в 2023 году благодаря этому проекту смогли устроиться на работу 15 166 человек предпенсионного возраста. В 2024 году, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, уже было трудоустроено 19 199 человек.

Интересно, что чаще всего по программе находили работу женщины – 10,6 тыс. человек (55,2%). При этом среди участников больше жителей сел – 11,3 тыс. человек (59,1%). Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (2 441 человек), Жамбылской (1 845) и Карагандинской (1 471) областях.

Стоит отметить, что участвовать в программе выгодно в первую очередь самим работодателям. Они не только получают опытного работника с большим трудовым стажем, но еще и разделяют с государством расходы на выплату зарплат.

Так, в первый год работы работодатель получает субсидии, которые покрывают 70% зарплаты, но не более 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году), на второй год – 65%, а на третий год – 60% от выплачиваемой зарплаты. После трех лет участника программы нужно трудоустроить минимум на один год или пока он не уйдет на пенсию.

Важно учесть, что 30 МРП – это не размер зарплаты, а сумма, которую государство может возместить работодателю. Ранее, например, стало известно, что в некоторых регионах страны средняя зарплата в рамках программы превышает 202 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2220122-na-rabotu-pered-pensiey-kak-pozhilym-kazahstancam-pomogayut-s-trudoustroystvom/