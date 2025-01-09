Выплаты до 247 тыс. тенге: насколько выросли пособия и пенсии в Алматы в 2025 году

Глава департамента Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты Минтруда по Алматы Аскар Ниязов рассказал на брифинге РСК, насколько вырастут пенсии и пособия в городе, передает NUR.KZ.

Пособия на рождение детей вырастут для многодетных семей. В частности, теперь за четырех и более детей родители будут получать 247 716 тенге вместо 232 596 тенге. За рождение 1, 2, 3 ребенка выплата выросла со 140 296 тенге до 149 416 тенге.

Ежемесячные выплаты для семей с четырьмя детьми увеличатся до 63 030 тенге, а для семей с десятью детьми - до 157 280 тенге.

Выросли и выплаты для алматинцев с инвалидностью. Пособия для I группы составят теперь 101 702 тенге, для II группы - 81 362 тенге, а для III группы - 55 474 тенге. Подробнее о выплатах для взрослых и детей с инвалидностью в наступившем году мы рассказывали ранее.

Всего же в 2025 году на социальные выплаты в республиканском бюджете запланировано 5 трлн 982 млрд тенге. Этот объем средств превышает 26% всех расходов республиканского бюджета и на 14% (или на 748,7 млрд тенге) больше по сравнению с расходами на эти цели в 2024 году.

Из них 4 трлн 262 млрд тенге составляют пенсии - всего в Казахстане насчитывается около 2,5 млн пенсионеров. Их количество в этом году увеличилось на 77,8 тысячи человек.

"В последние 5 лет министерством проводится большая работа по автоматизации системы назначения. Это означает, что для получения пособия не нужно подавать заявления.

У нас на сегодняшний день данные, поступающие из информационной системы государственных органов, позволяют выявлять необходимость назначения той или иной социальной выплаты и ее начислять.

Нашим гражданам мы направляем sms-уведомления, чтобы получить их согласие. Даже при беззаявительном формате мы должны получить согласие, чтобы обрабатывать данные гражданина", - отметил Аскар Ниязов.

По его словам, бывают и исключения. Есть социальные и пенсионные выплаты, для которых все же требуется личное присутствие: нужно предоставлять архивные справки, трудовые книжки, которые не всегда имеются в системах. Узнать, требуются ли они конкретному пенсионеру, можно в ЦОНах или на портале egov.kz.

Кроме того, по словам спикера, выросли базовые величины пенсии в 2025 году:

минимальный размер базовой пенсии – 32 360 тенге;

максимальный размер базовой пенсии – 50 851 тенге;

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;

минимальная пенсия с учетом базовой – 95 131 тенге;

максимальный размер пенсии – 162 195 тенге.

Напомним, государственные пособия в Казахстане выросли в 2025 году на 6,5% в связи с увеличением прожиточного минимума до 46 228 тенге. В частности, мы перечисляли, каков теперь размер пособия по потере кормильца, пенсий для инвалидов и тех, кто за ними ухаживает.

В Минтруда также подчеркивают, что объектом исчисления социальных отчислений являются расходы работодателя на выплату заработной платы. То есть непосредственно с личного дохода работника они не удерживаются.

С начисленных зарплат работников вычитаются только обязательные пенсионные взносы, индивидуальный подоходный налог и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Таким образом, плановый рост ставки социальных отчислений с 3,5% до 5% в 2025 году не должен повлиять на размеры зарплат казахстанцев и их будущих социальных выплат.

А вот работодатели будут тратить на фонд оплаты труда больше денег. Особенно с учетом роста обязательного пенсионного взноса работодателя.