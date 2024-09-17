Может ли получать пособия многодетная семья с детьми от разных браков в Казахстане

Все казахстанские семьи с четырьмя и более детьми могут получать пособие по многодетности. Учитываются также приемные дети и от предыдущего брака нового супруга. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане каждая семья, в которой совместно проживают четверо и более несовершеннолетних детей, а также студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, имеют право получать пособие по многодетности.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 сентября этим пособием было охвачено 582,7 тыс. семей на общую сумму 313,7 млрд тенге. В августе выплаты получили 577,9 тыс. семей на общую сумму 38,8 млрд тенге.

Примечательно, что согласно Социальному кодексу РК, в составе многодетной семьи учитываются не только родные, но и усыновленные (удочеренные), взятые под опеку (попечительство) и даже сводные дети, то есть рожденные в предыдущих браках супругов, но только если они не учтены в семье другого родителя.

Например, если после развода по решению суда дети остались жить с отцом, а вскоре он женился на женщине, у которой тоже есть дети от предыдущих отношений, то эту семью уже можно считать многодетной. В таком случае супруги имеют право на получение соответствующего пособия.

Размер выплаты напрямую зависит от количества совместно проживающих детей:

4 ребенка – 16,03 МРП, или 59 183 тенге в 2024 году;

в 2024 году; 5 детей – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

6 детей – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

7 детей – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

8 и более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Напомним, ранее эксперты отметили необходимость ввести в Казахстане универсальное пособие, которое бы получали все семьи с детьми, а не только многодетные. Они считают, что таким образом получится избежать "ошибки исключения"