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Может ли получать пособия многодетная семья с детьми от разных браков в Казахстане

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Мужчина и дети сидят на диване и смотрят в планшет
Многодетная семья. Иллюстративное фото: evgenyatamanenko/Getty Images

Все казахстанские семьи с четырьмя и более детьми могут получать пособие по многодетности. Учитываются также приемные дети и от предыдущего брака нового супруга. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане каждая семья, в которой совместно проживают четверо и более несовершеннолетних детей, а также студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, имеют право получать пособие по многодетности.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 сентября этим пособием было охвачено 582,7 тыс. семей на общую сумму 313,7 млрд тенге. В августе выплаты получили 577,9 тыс. семей на общую сумму 38,8 млрд тенге.

Примечательно, что согласно Социальному кодексу РК, в составе многодетной семьи учитываются не только родные, но и усыновленные (удочеренные), взятые под опеку (попечительство) и даже сводные дети, то есть рожденные в предыдущих браках супругов, но только если они не учтены в семье другого родителя.

Например, если после развода по решению суда дети остались жить с отцом, а вскоре он женился на женщине, у которой тоже есть дети от предыдущих отношений, то эту семью уже можно считать многодетной. В таком случае супруги имеют право на получение соответствующего пособия.

Размер выплаты напрямую зависит от количества совместно проживающих детей:

  • 4 ребенка – 16,03 МРП, или 59 183 тенге в 2024 году;
  • 5 детей – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
  • 6 детей – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
  • 7 детей – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
  • 8 и более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Напомним, ранее эксперты отметили необходимость ввести в Казахстане универсальное пособие, которое бы получали все семьи с детьми, а не только многодетные. Они считают, что таким образом получится избежать "ошибки исключения"

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2162337-mozhno-li-poluchat-posobie-po-mnogodetnosti-za-chuzhih-detey-v-kazahstane/

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