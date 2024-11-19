На сколько могут вырасти пособия многодетным семьям в Казахстане

Сейчас минимальный размер пособия многодетным семьям в Казахстане равен 59 183 тенге. В следующем году он может вырасти до 63 030 тенге. О возможных изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане многодетной считается та семья, в которой совместно проживают минимум четыре ребенка. Учитываются также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

В таких случаях семья может претендовать на получение пособия по многодетности. Такая поддержка положена всем, независимо от уровня доходов.

Размер пособия между тем зависит от величины месячного расчетного показателя (МРП) и количества детей. В 2024 году, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, многодетные семьи получают следующие суммы:

4 ребенка – 16,03 МРП или 59 183 тенге ;

; 5 детей – 20,04 МРП или 73 988 тенге ;

; 6 детей – 24,05 МРП или 88 793 тенге ;

; 7 детей – 28,06 МРП или 103 598 тенге ;

; 8 и более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Такие выплаты будут получать все многодетные семьи до конца года. При этом ожидается, что уже в 2025 году месячный расчетный показатель будет увеличен до 3 932 тенге.

Это значит, что все пособия, которые рассчитываются в МРП, в том числе многодетным семьям, будут увеличены. С учетом планируемой величины нового показателя они в 2025 году должны быть следующими:

4 ребенка – 63 030 тенге ;

; 5 детей – 78 798 тенге ;

; 6 детей – 94 565 тенге ;

; 7 детей – 110 332 тенге ;

; 8 и более детей – по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пока же многодетные семьи получают выплаты старого размера. Всего с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 575,8 тыс. семей на общую сумму 389,8 млрд тенге. В октябре выплаты получили 570 тыс. семей на сумму 41 млрд тенге. Всего на текущий год было выделено 474 млрд тенге.