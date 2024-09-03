Когда в Казахстане запустят "Социальный кошелек"

Глава правительства Олжас Бектенов обозначил сроки для запуска "Социального кошелька" - его должны внедрить с 1 января 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Премьер-министр отметил, что до 1 декабря текущего года министерству цифрового развития необходимо утвердить реестр государственных услуг, которые будут входить в цифровой платежный документ.

А с 1 января 2025 года совместно с министерствами труда, здравоохранения, просвещения, акиматами регионов - обеспечить его внедрение.

Работу по внесению необходимых законодательных изменений нужно завершить до конца текущего года, подчеркнул Бектенов.

Ранее мы писали о том, что в пилотном режиме в Казахстане действует "Социальный кошелек". По своей сути он является электронным счетом, который привязан к ИИН гражданина.

Он был создан для начисления пособий и другой социальной помощи, а его бесспорное преимущество перед обычными счетами заключается в неприкосновенности – "Социальный кошелек" нельзя арестовать, взыскать с него деньги, однако и пополнять его самостоятельно граждане не могут.

Между тем в Казахстане намерены масштабировать данный проект.